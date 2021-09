Insfrán participó vía virtual de la ceremonia de asunción de los nuevos ministros del PEN

El presidente Alberto Fernández tomó juramento en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, a los nuevos ministros del Gabinete nacional. El gobernador de Formosa Gildo Insfrán participó de la ceremonia mediante videoconferencia, desde su despacho, en Casa de Gobierno.

En el acto que encabezó el Jefe de Estado, asumieron sus funciones Juan Manzur, en la Jefatura de Gabinete de Ministros; Santiago Cafiero, en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández, en Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería, y Pesca; Jaime Perzyck, en Educación, y Daniel Filmus, en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, Juan Ross se hizo cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

El mandatario nacional señaló que “cuando la gente no nos vota no nos enojamos con la gente, nos enojamos con nosotros y nos preguntamos por qué habrá sido, debatimos de cara a la gente”, y sostuvo que “la Argentina no la resuelve un Presidente ni un grupo de ministros, vamos a trabajar con todos y con todas”.

“Somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares y la voz del pueblo”, destacó, y detalló: “A lo largo de la semana escuché a muchos y muchas porque quiero cumplir con mi palabra de entender por qué la gente votó como votó”.

Fernández anticipó que “lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar desde ahora, y que tienen como objeto dar respuesta a una parte del electorado al que la pandemia ha dejado mal y al que todo el crecimiento económico no ha llegado con la velocidad que hubiésemos querido que llegue, y en eso estamos trabajando”.

“No somos parte del país que quiere sacarles la indemnización a los trabajadores, sigo insistiendo que hay dos países en pugna y tenemos que resolver eso”, afirmó el Presidente.

Además, agradeció “a cada uno de los ministros y ministras (que dejaron sus cargos), me honraron con el esfuerzo que han hecho y lo valoro particularmente porque sé en qué escenario de dificultad tuvieron que trabajar. Vamos a seguir trabajando unidos, en la Argentina que queremos construir todos y todas hacen falta”.