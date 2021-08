Se realizó reunión de dirigentes y activistas de agrupaciones con precandidatos del Frente de Todos

En el playón del barrio Obrero se realizó este jueves una reunión entre dirigentes y activistas de agrupaciones con los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos Ramiro Fernández Patri, Elena García y Adrián Areco.

Participaron dirigentes de los barrios Don Bosco, Mariano Moreno, Obrero, Villa Hermosa, Villa del Rosario, San Juan Bautista, San Jorge, Santa Rosa, Laguna Siam, La Pilar, Laura Vicuña, El Pucú, Tortolitas y Medalla Milagrosa, encolumnados detrás del proyecto político liderado por el gobernador Gildo Insfrán.

“Somos muy bien recibidos por la gente que ha pasado momentos de dolor, angustia, ahora con la campaña de vacunación avanzada, actividades que volvieron como las clases presenciales, la actividad gastronómica, la posibilidad del transporte interprovincial, son indicadores palpables de reactivación y esperanza en la gente de que vamos a estar mejor” señaló Fernández Patri en contacto con Agenfor.

Dijo que esto es gracias a la presencia del Estado nacional y también el provincial para encender la economía, con indicadores como la actividad textil con un aumento del 46%, la capacidad industrial instalada que funciona al 65%, la balanza de exportaciones es positiva.

Consultado recordó que debutó como diputado nacional con el gobierno de Mauricio Macri al señalar que “era muy poco lo que podíamos hacer frente a las políticas neoliberales que endeudaban a la Argentina, que paralizaban la obra pública, eliminaban los subsidios a los servicios públicos y teníamos aumentos del 2000 % para pagar la luz, agua, transporte…”.

Señaló que no obstante luego con el gobierno de Alberto y Cristina Fernández en plena pandemia por COVID-19, pero aún así “aprobamos 13 leyes económicas, con beneficios para los trabajadores, por ejemplo el Impuesto a las Ganancias que Macri se había comprometido a eliminarlo y no lo hizo, y Alberto elevó el tope para los que ganan menos de 150 mil pesos no lo paguen, y para que las empresas paguen de forma más equitativa”.

Los precandidatos también mantuvieron una reunión con dirigentes y militantes en la Casa de la Solidaridad del barrio Eva Perón.