Miércoles con un fallecimiento y 245 casos de COVID 19 en Formosa

La positividad en los diagnósticos positivos se mantiene en 4,2%.

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó, este miércoles al mediodía, que en las últimas 24 horas falleció una persona y 245 fueron diagnosticadas con coronavirus en toda la provincia de Formosa.

El fallecimiento fue de un vecino de Clorinda: Ignacio de 62 años, por quien el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Respecto a los 245 casos nuevos fueron detectados en personas de entre uno y 90 años, en el marco de los 5860 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 4,2% de positividad.

Del total, 73 son de Formosa Capital: 43 consultas por síntomas, 27 contactos estrechos y tres controles por internación; 35 de Las Lomitas: 26 por búsqueda activa, siete contactos estrechos y dos consultas por síntomas; 20 de El Potrillo: ocho por búsqueda activa, seis contactos estrechos y seis consultas por síntomas; 13 de Villa Dos Trece: siete contactos estrechos y seis consultas por síntomas; nueve de Pirané: cuatro por búsqueda activa, cuatro consultas por síntomas y un contacto estrecho; siete de Buena Vista: cuatro contactos estrechos y tres por búsqueda activa; seis de Herradura: cuatro consultas por síntomas y dos contactos estrechos; seis de Villafañe: cinco consultas por síntomas y un contacto estrecho.

Cinco casos más fueron verificados en Subteniente Perín: tres contactos estrechos y dos consultas por síntomas; cinco en Laguna Blanca: cuatro consultas por síntomas y una consulta por egreso; cinco en Laguna Naineck: cuatro contactos estrechos y uno por búsqueda activa; cinco en Ibarreta: dos contactos estrechos, dos consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; cinco contactos estrechos en Colonia Isla Verde; cinco en Clorinda: dos consultas por síntomas, dos consultas por egreso y uno por búsqueda activa; cuatro contactos estrechos en Tatané; cuatro en Siete Palmas: tres contactos estrechos y una consulta por síntomas; cuatro en Fontana: dos consultas por síntomas y dos consultas por egreso; cuatro en Pozo del Tigre: tres contactos estrechos y uno por búsqueda activa.

Tres casos más corresponden a El Chorro: dos consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; tres contactos estrechos a Riacho He He; tres a El Colorado: dos por búsqueda activa y un contacto estrecho; dos contactos estrechos a La Primavera, dos a El Espinillo y dos más a Misión Laishí; una consulta por síntomas a Bartolomé de las Casas, otra a El Quebranto y otra a Palo Santo; un contacto estrecho a Estanislao del Campo, otro a Laguna Yema, otro a Palma Solá y uno más a Ingeniero Juárez; una búsqueda activa a Pozo del Mortero; y siete ingresos desde otras jurisdicciones: dos de Santa Fe, dos de Corrientes, uno de provincia de Buenos Aires, uno de Mendoza y uno de Salta. Uno de ellos decidió retirarse por no aceptar el protocolo provincial para casos positivos.

Además, este miércoles se dará de alta médica a 229 pacientes recuperados que corresponden a 32 localidades de la provincia.

En ese marco, al 4 de agosto de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 58.412 casos de coronavirus, de los cuales 54.319 se recuperaron, 2.970 siguen activos, 1.074 fallecieron, 49 egresaron de la provincia y se llevaron a cabo 904.003 con el 6,46% de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia, registró el ingreso al territorio de 607 camiones de carga, 514 vehículos y 1.101 personas; controló en la vía pública a 7.114 personas y 3.391 vehículos; labró infracciones a dos vehículos y 28 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; detectó una violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho.

Campaña de Vacunación

Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19 se recordó que, el martes pasado, se vacunaron los adolescentes entre 12 y 17 años con factores de riesgo residentes en las ciudades de Formosa y Clorinda.

También recibieron la segunda dosis de la vacuna SINOPHARM los residentes en las localidades de Formosa, El Angelito, Mariano Boedo, San Hilario, Pte. Yrigoyen, Colonia Ituzaingó, Pastoril, Colonia Dalmacia, Mojón de Fierro y Boca Riacho Pilagá, que habían recibido la primera dosis de esta vacuna hasta el 20 de julio inclusive.

De la misma manera, el martes pasado fueron inmunizados con la segunda dosis de las vacunas ASTRAZENECA Y COVISHIELD los residentes de la ciudad de Clorinda que habían recibido la primera dosis de estas vacunas hasta el 26 de junio inclusive, así como la segunda dosis de la vacuna SINOPHARM a los residentes en esa ciudad que habían recibido la primera dosis hasta el 20 de julio inclusive.

Asimismo, este miércoles fueron vacunados en las localidades de El Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa Dos Trece, El Bañadero, Campo Hardy, La Sirena, Mayor Villafañe, Km.142 N.R.B., Colonia El Olvido, Colonia El Rincón y General Victorica, los adolescentes con factores de riesgo que se hayan inscripto y hayan sido aprobados por las autoridades sanitarias.

Simultáneamente se avanzó en las mismas localidades con la segunda dosis de la vacuna SINOPHARM a aquellas personas que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hasta el 21 de julio inclusive. Recibieron también la vacuna los recuperados de Covid-19 de las mismas localidades mencionadas que hayan cumplido 21 días o más desde el diagnóstico positivo de la enfermedad.

Por otro lado, el próximo jueves en las localidades de Pirané, El Corralito, Estero Patiño, Loma Senes, La Disciplina, El Palmar, Pilagá Tercero, Colonia La Loma, Palo Santo, Potrero Norte, El Coatí, Colonia El Progreso, Los Matacos, Gran Guardia y Loma del Quebranto, se vacunará a los adolescentes con factores de riesgo que se hayan inscripto y hayan sido aprobados por las autoridades sanitarias.

Simultáneamente se avanzará ese día en las mismas localidades con las segundas dosis SINOPHARM a las personas que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hasta el 22 de julio inclusive. Asimismo, recibirán la vacuna los recuperados de Covid-19 que hayan cumplido 21 días o más desde el diagnóstico positivo de la enfermedad.

Más vacunación, más esperanza

Por último, el Consejo indicó que, el haber iniciado la vacunación de los adolescentes con factores de riesgo “es un logro que nos llena de esperanza y alegría, puesto que no solamente seguimos protegiendo a quienes más lo necesitan, sino que también nos permite avanzar hacia la nueva normalidad en un marco de cuidado de la salud y la vida de la población”.

A su vez, el organismo aseveró que cada vacuna aplicada no solo protege a quien la recibe y a su familia, sino que también genera un efecto positivo en la comunidad ya que disminuye la posibilidad de propagación del virus.

“Sigamos siendo responsables en los cuidados preventivos mientras avanzamos en esta tarea de inmunización, y concurramos a vacunarnos cuando somos convocados a ello”, concluyó el Consejo.