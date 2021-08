Insfrán destacó que en Formosa “por cuarto día consecutivo siguen disminuyendo los contagios” de COVID-19

Al dar su discurso este lunes en El Colorado, en las inauguraciones de importantes obras para esa localidad del sur provincial, el gobernador Gildo Insfrán puso de resalto que “por cuarto día consecutivo la cantidad de casos positivos sigue disminuyendo en Formosa”, apreciando que ello “son un buen aliento”.

Al mismo tiempo, aclaró que estos datos epidemiológicos no son fruto de la “casualidad” sino producto “de que el pueblo acompaña” las medidas sanitarias provinciales, en la lucha contra el COVID-19.

En el inicio de su discurso, el mandatario citó que entre los presentes se encontraban el diputado provincial por la oposición, Ricardo Carbajal Zieseniss, el concejal local López Pereyra, y otros dirigentes del centenario partido, a quienes les agradeció su acompañamiento.

Al igual que, desde el sector privado, las autoridades de la Sociedad Rural, la Cámara del Comercio y representantes de las cooperativas de servicios públicos, emitiendo un saludo especial para el presidente Acuña que “está pasando por un momento difícil, enviándole todas las ondas positivas para que se recupere pronto”.

Justamente, refirió que compartir el acto con dirigentes de la oposición hizo que fuera grande su sorpresa, ya que “esperaba un ambiente más difícil” pero al contrario “me recibieron todos juntos”.

Reflexionó que eso “es la política” y “tenemos que aprender a discutir en términos políticos no de la vida privada” porque “los formoseños tenemos que entender que, si discutimos tiene que ser para perfeccionar las cosas que se hacen; con lo cual lo que se hace bien debemos fortalecerlas y, si se hace mal y tienen cosas para aportarnos, las vamos a recibir sin inconvenientes”.

Sin tener “una postura de ponernos en una trinchera donde están unos y otros, es decir, sino buscar la unidad en la diversidad”, consideró.

Por eso mismo, resaltó que “nos ha dado un ejemplo la dirigencia de El Colorado” aunque agregó que “sé que nos vamos y después van a empezar (a criticar), pero ya tengo el cuero duro, no hay problema, sino que es la comunidad la que sufre” ya que “nosotros somos servidores públicos y tenemos que trabajar para que el pueblo viva cada día mejor”.

“Así que veo muchos compañeros así como también correligionarios, para todos ustedes un abrazo inmenso y una alegría de estar aquí en la Perla del Sur”, sostuvo alegre.

Matadero

Sobre la obra del nuevo matadero habilitado, recordó que “antes era un colgadero, después un matadero, y que hoy es casi un frigorífico, que pronto esperamos lo sea” que como dijo el ministro de la Produción Raúl Quintana “esto es modular por lo tanto en cualquier momento se puede convertir en un frigorífico”, una etapa “que es el sueño de todos”

No obstante ello, con el actual sistema, acentuó que “estamos garantizando la salud pública, algo muy importante que muchas veces no se le da el lugar que corresponde” que va a permitir que cada animal faenado esté controlado sanitariamente por un veterinario.

Por lo que “el animal que no está en condiciones aptas para el consumo será decomisado e irá a un digestor para su eliminación”, detalló.

Otro aspecto fundamental es la generación de empleo. Aquí, dijo Insfrán que, va a permitir la fuente de trabajo para 12 obreros, más los beneficios que se derivan de esta actividad.

A ello sumó que la municipalidad compró un camión térmico, para que la carne tenga su proceso de vida, con la maduración, conservación y así llegue con la cadena de frío correspondiente hasta el lugar de destino.

Centro Cívico

Por otro lado, en cuanto al moderno y renovado edificio del Centro Cívico, valoró que tiene “un sentido y un significo hermoso” puesto que los vecinos van a contar con todos los servicios en un solo lugar.

Puesto que allí, convergerán la Dirección de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio de la Producción y Ambiente, la Dirección de Registro Civil y la Dirección General de Rentas, cada una con su propio espacio.

Subrayó en ese sentido que “este es otro aporte del Estado provincial que hace al bienestar de todos” sin importar partido político ni religión que se profese sino que atenderá a todos, marcando aquí que quienes “estamos en la actividad somos servidores públicos y fundamentalmente, en esta cuestión, los políticos tenemos que dar el ejemplo”.

Coronavirus

El otro tema que abordó en su mensaje a la comunidad, transmitido para toda la provincia por la Red de Medios de Comunicación, fue sobre la pandemia de coronavirus que, “nos ha perjudicado a los argentinos y al mundo entero, atacando la economía y retrasando distintos aspectos; porque había que priorizar la salud y hay que seguir haciéndolo”, enfatizó.

En ese punto continuó diciendo que, “de nosotros (el Gobierno) pueden decir muchas cosas pero jamás van a poder decir que no hemos trabajado y atendido” la emergencia sanitaria.

Acotando además que, por más que “los jóvenes se enojen y hay sectores que dicen o me cataloguen de dictador, porque no hay boliches u otras cuestiones que no se pueden hacer” pero ratificó que “se trata de medidas sanitarias tomadas para evitar contagios”.

En ese orden, dijo que esas acciones para enfrentar la pandemia, permiten que “en Formosa por cuarto día consecutivo la cantidad de casos positivos siga disminuyendo” acentuando que “esto es un buen aliento” en medio de aplausos de todos los presentes.

Además marcó que este logro no es fruto “de una causalidad sino que es producto de que el pueblo acompañó” la política sanitaria provincial.

Vacunación

El gobernador Insfrán también puso en relieve el hallazgo de la vacuna, logrado por los científicos del mundo para poder combatir al virus.

“Todos las vacunas son buenas”, enalteció, mostrando su orgullo por el acertado Plan de Vacunación que se lleva adelante en toda la provincia.

En cuanto a sus resultados que “son muy buenos”, dijo citando la frase “la única verdad es la realidad” del general Juan Domingo Perón.

Por lo tanto, “la realidad nos indica que el avance de la inmunización nos está permitiendo obtener estos resultados”, sostuvo categórico, sin embargo, con cautela razonó que debemos acostumbrarnos al barbijo, porque “lo vamos a utilizar por mucho más tiempo”.

A su vez, ante el peligro que representa la variante Delta, y que Argentina tomó medidas en cuanto al ingreso al país, señaló Insfrán que en esa misma línea, hay controles muy estrictos en Formosa, fundamentalmente porque “todavía no tenemos circulación comunitaria de la cepa, que es más peligrosa, agresiva y aumenta los índices de mortalidad. Entonces tenemos que tratar de evitar que entre y que circule para poder tener tiempo para seguir vacunando”.

Para que “cuando haya circulación de esa cepa, ya el pueblo esté inmunizado, aunque si bien con la vacuna no se evita que uno se infecte, pero si que no se llegue a estados alarmantes y desgraciados de tener que utilizar un respirador, evitando así el fallecimiento de las personas”, pormenorizó.

Por todo esto, en el tramo final de su discurso, pidió a la comunidad seguir haciendo los esfuerzos, “porque no es capricho de nadie” tomar medidas en cuanto al ingreso de las personas ante el reinicio del transporte terrestre y aéreo en la provincia.

Reiteró asimismo que, “las circunstancias de esta pandemia nos lleva a tener que tomar este tipo de medidas” por eso mismo insistió en no “olvidar que lo sanitario sigue siendo prioritario en estos momentos”.

Más obras

No obstante ello, por último en materia de obras públicas, “no nos detuvimos sino que fuimos a una menor velocidad a lo que hubiéramos querido” con recursos provinciales, nacionales y municipales fuimos avanzando, agregó Insfrán este lunes en su visita a El Colorado.

Con franqueza, dijo que “tenía una deuda con el pueblo coloradense”, por lo que adelantó que ya está en proceso de licitación la obra del Instituto Superior de Formación Docente, “que tal como lo prometí se va a hacer” como también el hospital para esa localidad y la Escuela N° 528, esta última “ya está en proceso licitatorio”.

En definitiva, “todo lo planificado se va a ir cumpliendo”, concluyó.