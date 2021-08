Positiva colecta de sangre organizada por el Hospital Central

Con el lema “La Sangre nos conecta. Compartí vida, dona Sangre”, el servicio de hemoterapia del Hospital Central de Formosa, llevó adelante una nueva colecta masiva de sangre que tuvo lugar en inmediaciones del nosocomio y reunió a distintos sectores de la comunidad.

Los convocados a donar fueron el personal de la Policía Federal y del Ejército con sede en Formosa, personal de salud del hospital y la comunidad en general, quienes voluntariamente se sumaron a la amplia jornada de donación que tuvo lugar día atrás.

Chirefe Rocío, hemoterapista y especialista en inmunohematología, referente del servicio de hemoterapia del hospital Central, comentó que el operativo fue organizado en el marco del feriado largo. “Siempre que tenemos un fin de semana largo, hacemos este tipo de convocatorias, apuntando a reforzar el stock de unidades de nuestro banco de sangre”.

Calificó a la colecta como “muy positiva, con una jornada tranquila, en la que tuvimos donantes por reposición y también donantes voluntarios” y señaló que “nos ayuda a hacer un soporte para el fin de semana largo, tanto para las transfusiones que ya están planificadas, por los distintos servicios del hospital, como para las nuevas que puedan llegar a requerirse durante estos días”.

Centro Provincial de Hemoterapia

La responsable del Centro Provincial de Hemoterapia y del Programa Provincial Sangre Segura, bioquímica Griselda Salinas, agradeció a los directivos del hospital Central “que siempre apoyan y acompañan la iniciativa de la donación de sangre”.

Al tiempo, extendió su gratitud de manera especial “a todos y cada uno de los técnicos en hemoterapia y el personal que se desempeña en el servicio, por el trabajo realizado. En todo este tiempo se afianzaron y no bajaron los brazos en el compromiso de concientizar a la comunidad sobre la importancia de la donación voluntaria y altruista”.

Se refirió también al tiempo de pandemia, subrayando que “a pesar de todo lo malo que tuvimos que transitar, también sirvió para que las virtudes del ser humano se resaltaran en nobles sentimientos, en la sensibilización con el dolor del otro y la solidaridad. En lo que respecta a la donación de sangre, tuvimos que ajustarnos pero no bajamos los brazos. Nos unimos y juntos todas las postas de donación y donantes seguimos caminando firmes. Y un ejemplo de unión y de solidaridad es la colecta organizada por el Equipo de Hemoterapia del Hospital Central”.

“La sangre es vital para muchas personas. No existe ningún otro elemento que pueda reemplazar su función para quienes la necesitan. No puede fabricarse, ni obtenerse por otro medio que no sea la voluntad que tiene un ser humano de donar a otro su sangre y en ese mismo acto, le dona vida”, recalcó una vez más al dimensionar la importancia de la donación.