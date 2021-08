Donación de sangre: colecta externa en el Centro Municipal

Mediante el gesto altruista de voluntarios que, una vez más, donaron vida a sus semejantes.

El Centro Provincial de Hemoterapia y el Programa Provincial Sangre Segura, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, concretaron una nueva colecta externa de sangre, con donantes voluntarios que se reunieron, para este gesto solidario y sublime de amor al prójimo.

Griselda Salinas, bioquímica responsable del Centro Provincial de Hemoterapia, dio un positivo balance sobre el nuevo operativo externo de extracción de sangre. Aseguró que “es la tercera colecta que convocaron desde estas organizaciones de manera conjunta y realmente estamos contentos con la concurrencia y los resultados”, mencionando a la propuesta surgida entre el Rotary Club Formosa, la organización “Fuerza Guerrero” y el municipio capitalino.

Hizo notar que, con el trabajo mancomunado, siempre se alcanzan mejor los objetivos trazados, refiriéndose a que en la oportunidad, unos pusieron el lugar, otros realizaron la convocatoria a los donantes y “nosotros aportamos los insumos y el personal capacitado, entre otros elementos fundamentales para llevar a cabo este tipo de operativos”.

Destacó más adelante, la actitud solidaria de estas organizaciones que participaron en la última colecta “que se suman a otras que a lo largo del año, nos ayudan con las donaciones masivas, algo que tiene un valor muy significativo en este tiempo de pandemia, en el que la donación de sangre ha disminuido por distintos motivos asociados a la emergencia sanitaria, pero actualmente, estamos trabajando fuerte para recuperar y seguir garantizando la disponibilidad de unidades de sangre a cualquier persona que lo necesite”.

Reiteró, que “la sangre es un medicamento para muchos pacientes”, indicando que algunos la precisan para cumplir con los tratamientos y recuperarse de algún problema de salud, otros para mejorar su calidad de vida porque padecen enfermedades complejas y otros “que la necesitan directamente para salvar sus vidas. Por eso, debemos tomar conciencia que donar sangre, equivale a donar vida”.

Para ser donante

Aquellos que deseen donar deben tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y concurrir con DNI al banco de sangre del hospital de Alta Complejidad o a los hospitales de la Madre y el Niño, Central o Distrital 8. También a los hospitales distritales de las localidades del interior.

Antes de asistir a la donación se debe desayunar o almorzar alimentos bajos en contenido graso, como: mate, te, café, cocido con leche, frutas, queso, leche, sándwich, medialunas. No ingerir bebidas alcohólicas por 48 horas antes. No fumar 2 horas antes, ni 2 horas después de la donación. En caso de padecer alguna enfermedad como diabetes, presión arterial alta o baja (consultar).

No tener ninguna enfermedad transmisible por sangre, como son las virales, HIV, Hepatitis B, C, Chagas, Brucelosis, entre otras. No haber recibido transfusiones en el último año, Si se tiene tatuajes, perforaciones o cirugías se deberá consultar previamente. En caso de tener dolores antes de la donación, solamente ingerir paracetamol y consultar.