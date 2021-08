Domingo de vacunación para recuperados de COVID-19 de Capital y Clorinda

Continuando en el avance de la inmunización contra el COVID-19 en Formosa, este domingo 1° de agosto, en las ciudades de Clorinda y Capital, se llevaron a cabo simultáneos operativos para inocular con la primera dosis a personas que hace 21 días o más se hayan recuperado de coronavirus. En el oeste, también hubo vacunación.

Desde horas tempranas las jornadas fueron desarrolladas de “manera exitosa” por la gran concurrencia de comprovincianos que se acercaron a recibir la vacuna” y AGENFOR acudió a recoger algunos testimonios.

Mayra, una vecina capitalina del barrio La Paz compartió la sensación de “tranquilidad” que le dio al ser inoculada. Expresó: “Si bien ya tuve la enfermedad, siempre confié en la vacuna y en que nuestro sistema sanitario nacional y provincial iba a cumplir con el pueblo y que a todos nos iba a llegar”.

Continuó: “Es la cuarta vez que vengo a un operativo, las otras tres veces acompañé a mis padres a inocularse y en todos los casos la organización siempre fue excelente. También, quiero destacar la atención de los voluntarios, por la paciencia, la calidez del trato y por el gran compromiso que tienen con esta tarea sanitaria que quedará escrita en la historia”.

Este Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID 19, es el más importante de la historia de la provincia de Formosa y sigue sumando en su agenda la realización de más operativos y con ellos, la inmunización de más comprovincianos, que se encuentran protegidos para continuar dando batalla a este virus.

Una de las alegrías del domingo ocurrió en el club San Martín, hasta donde llegó una vecina del barrio Independencia, quien fue acompañada por el equipo de salud encabezado por el infectólogo Julián Bibolini. La señora había tenido dudas sobre la seguridad de la vacunación, y tras una charla con el médico, acudió a ser vacunada junto a su esposo.

Sonia, hija de la mujer contó que ella tenía “una postura personal que me costó un poco elaborar para que lo entienda, entonces decido comunicarme con la página oficial (del gobierno provincial). Envié un mensaje y automáticamente me respondieron, luego me llama el ministro Jorge González y me generó toda la tramitación. Después con el doctor Julián Bibolini organizamos y vine con los dos, con mi papá y mi mamá. Los dos tienen ahora la primera dosis”.

Señaló que “ahora estoy más tranquila, ahora toca cuidarse hasta que desarrollen sus anticuerpos”.

En el lugar, se encontraba el infectólogo Julián Bibolini quien las vacunas “son preventivas, previene desarrollar alguna infección o casos graves. En este caso en particular para el coronavirus principalmente para evitar cuadros graves, lo dice el mundo entero, que está desesperado por tener las vacunas”.

El médico puso como ejemplo la ciudad de Clorinda “la primera donde hay disminuido considerablemente la cantidad de casos, y hasta ahora se mantiene muy estable, porque no hubo ninguna segunda o tercera ola, como en países donde recién arrancan con las vacunas”.

Recordó el profesional que la vacunación tendrá su continuidad, máxime con la posibilidad cierta del ingreso de la variante Delta, en Paraguay ya está circulando, debemos tener un bloqueo en esa zona que nos ayude, en caso de que si llegase a introducirse, no circule.

García

El concejal justicialista Hugo Orlando García, coordinando la vacunación en la Escuela N°179 destacó la movilidad desde temprano de las personas para concurrir a vacunarse. “Está demostrado la intensidad con la que se está haciendo esta primera dosis, también para las personas que tuvieron COVID, estamos con la alegría de siempre, de poder llevar esta vacuna” señaló.

Añadió que similar convocatoria se llevó a cabo en el oeste provincial, lo que “nos pone a un pasito de la inmunidad total que pronto tendremos los formoseños”.

Asimismo el edil destacó la apertura de inscripción para grupos de riesgo de 12 a 17 años, “eso nos permitirá que en un tiempo más vamos a tener a toda nuestra comunidad vacunada, lo que hará que podamos volver a la normalidad”.

El concejal valoró el importante trabajo que realizan los militantes por la salud y la vida, como también el personal de Salud en el avance de esta histórica campaña de vacunación tendiente a cubrir todo el territorio provincial.

Oeste

Desde la localidad de Ingeniero Juárez, el director del hospital distrital José Fernández confirmó que el día jueves y este domingo avanzaron en la tarea de vacunación tanto a personas que todavía no fueron vacunadas con primeras dosis, como también aquellas que precisan segunda dosis de Sinopharm, Astrazeneca y Sputnik-V, con gran concurrencia de vecinos.

Mi Portal

Desde el gobierno provincial se informó que aquellas personas que recibieron una o las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero no se encuentra registrada su vacunación en la App Mi Portal, deben enviar un correo a mdg.dirinformatica@formosa.gob.ar adjuntando la foto de DNI y su carnet de vacunación (ambas caras) para actualizar esos datos.