De 1.980 pacientes atendidos en el Hospital Interdistrital Evita, más del 80% se recuperaron

Esa cifra corresponde al total de ingresos que hubo, desde junio del año pasado, en que se internara el primer paciente con coronavirus, hasta la fecha.

Ante la pandemia de coronavirus desatada hace un año y medio, el sistema de salud de la provincia de Formosa respondió perfectamente en un 100%, destacó el doctor Samuel Gutiérrez, director del Hospital Interdistrital Monovalente “Evita”.

En declaraciones a AGENFOR, al referirse a la construcción del hospital, reseñó que originalmente fue pensando con una intención polivalente, pero al quedar estancadas y sin avances las obras en los cuatros años de la gestión del expresidente Mauricio Macri, y recién ser retomadas con llegada del presidente Alberto Fernández, producto de la venida de la pandemia de COVID-19 al país se decidió al ser inaugurado atender esta contingencia exclusivamente.

En ese sentido, en un primer momento fue para pacientes que requerían internación tanto de los casos moderados como graves, teniendo “en aquel momento habilitadas todas las salas de internación, donde inicialmente fueron 40 camas de terapia intensiva y 160 en sala general, lo cual en la actualidad se amplió a casi 200 camas en total”, explicó.

Además, hizo notar que la sala de atención general tenía una particularidad: la de poder convertirse en camas de terapia intensiva, porque ya estaba todo preparado el sistema de distribución de gases, lo que permitió pasar rápidamente a 102 camas dentro en esa unidad especializada del hospital.

Esto fue posible, manifestó, en virtud de la decisión política del Gobierno de Formosa de contar con un hospital modelo, el cual además “cuenta con equipos de última generación para poder monitorear y tratar este tipo de pacientes, cuyo cuadro principal es el compromiso pulmonar”, detalló.

Ello posibilita a los médicos hacer un seguimiento diario, contando con toda la tecnología que ubica al nosocomio a la altura de cualquier otro centro de salud de alta complejidad.

Por su parte, refiriéndose a datos estadísticos, pormenorizó a esta Agencia que desde junio del año pasado, en que se internara el primer paciente con coronavirus a la fecha, ingresaron 1.980 personas al Evita, de los cuales alrededor de 1.500 se recuperaron de la enfermedad y volvieron a sus casas. “Es decir, más del 80% de las personas se recuperaron”, precisó.

Además, de los más de 62 mil contagiados que acumula la provincia a la fecha, más de 59 mil ya recibieron su alta médica.

Ante estos datos, afirmó categórico que “fueron totalmente acertadas las medidas adoptadas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 porque permitió tener estos resultados en Formosa”.

No obstante ello, no dejó de advertir las víctimas fatales que se ha cobrado el virus en la provincia, clarificando aquí que en todo el 2020 cuando estaba controlada la situación con el ingreso ordenado y administrado a la provincia, reprobó que “una serie de medidas que no debieron tomarse, permitieron el ingreso de grandes volúmenes de contingentes que lamentablemente trajo consecuencias dolorosas en los índices de fallecimientos”.

Red sanitaria

Esto se trató de una embestida opositora de fallos judiciales en contra de la política sanitaria que derribaron las barreras impuestas, dijo el director, sin embargo, puso en relieve que “el sistema de salud dio respuesta, al igual que ante la segunda ola con el brote importante de contagios en mayo pasado, ya que se pudo contener la situación gracias a la red sanitaria provincial de complejidad creciente”.

En ella se trabaja, especificó, coordinadamente con todos los hospitales del interior de tal manera que los pacientes son derivados al nosocomio para su tratamiento adecuado. “En un sistema público que se sostiene sobre la gratuidad y equidad de la atención: es para todos los formoseños”, remarcó Gutiérrez especialmente esto.

Por último, destacó que gracias a la inversión hecha por el Gobierno de Formosa, por ejemplo, con el suero equino híperinmune se pudo salvar la vida de muchísimos formoseños, “porque ese tratamiento está comprobado que disminuye la mortalidad entre el 40 a 50% y también el uso del respirador”, concluyó.