Batista: “Estamos comprometidos en cuidar la salud y la vida de los formoseños”

Al referirse a la visita a Formosa de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, la diputada provincial justicialista Margarita Batista enfatizó que en este año electoral “la oposición sólo busca el beneficio personal, confundir a las personas y aprovecharse de su angustia”.

En diálogo con AGENFOR, recordó lo ocurrido meses atrás cuando se hicieron presentes dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) con el “supuesto fin de defender a los formoseños del Estado provincial”, cuan do en realidad lo que hicieron fue derribar las acertadas medidas sanitarias establecidas por el Gobierno provincial ante el contexto pandémico.

“Sabemos de lo que son capaces y cuáles son sus intenciones. Tenemos la triste experiencia de la fomentación del contagio y de la muerte”, expresó contundente.

Ante ello, “vimos como siguió trabajando la provincia de Formosa, de manera ordenada, responsable y con la adhesión de la inmensa mayoría del pueblo formoseño bajo la conducción del presidente del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el doctor Gildo Insfrán”.

Subrayó que “hoy vemos los resultados satisfactorios y tenemos un alto porcentaje de la población vacunada con la primera dosis, avanzando en la aplicación de la segunda y continuando con la campaña para los menores de 13 a 17 años”, resaltando en esa línea “el compromiso y la responsabilidad de todos”.

Protocolos

Respecto de los protocolos para el ingreso y egreso de la provincia establecidos por las autoridades provinciales competentes, Batista aseguró: “Las personas saben cuáles son los requisitos, porque han sido informados”.

No obstante, reprobó que los que se quejan “son los mismos de siempre” y que esto se da porque no quieren ser controlados. “Acusan de que existen demoras en la entrada a la provincia y la verdad es que está todo muy bien organizado y esto hace a la seguridad del que ingresa y del pueblo formoseño”, enfatizó.

“Como provincia dictamos las normas sanitarias y nos hemos adherido a los decretos emitidos por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Estamos trabajando en una política sanitaria acertada que nos permitió llegar a la situación actual y a tener un año 2020 con pocos casos y fallecidos”, remarcó.

Seguidamente, calificó a los opositores de “denunciadores seriales”, mientras que en total contraste “nosotros tenemos buenos motivos para contar y unirnos”.

“Tenemos un conductor que defiende la salud y la vida de todos los formoseños y la inmensa mayoría del pueblo se ha adherido a esta decisión”, recalcó.

Variante Delta

En referencia al alto índice de contagios y el peligro que representa para la sociedad la variante Delta, la diputada manifestó: “En lo que va del año, la oposición en lo único que pensó es en que es un año electoral y sólo busca el beneficio personal, confundir a las personas y aprovecharse de su angustia. No van a hablar de la peligrosidad de esta variante”, sentenció.

En contexto, se mostró preocupada por la presencia de la misma en varias provincias argentinas, en las cuales incluso se piensa que ya existe la circulación comunitaria.

“Ellos no van a aclarar, no van a decir la verdad, están buscando sus propios intereses”, lamentó y continuó: “Por lo tanto, nosotros que estamos comprometidos en cuidar la salud y la vida de los formoseños, tenemos que ser muy claros y debemos recibir las dos dosis de la vacuna y no abandonar las medidas de cuidado”.

Por otra parte, explicó que Formosa ha iniciado una apertura muy importante, porque está en mejores condiciones que meses anteriores, y que esto es gracias a la inmunización y a la responsabilidad y cuidado del pueblo formoseño.

Para finalizar, señaló: “Si bien estamos en época electoral, lo hacemos con todos los cuidados”, sin embargo, a la oposición “esto no le interesa porque en sus fotos se observan que tienen el barbijo mal colocado y que están aglomerados”, lamentó.