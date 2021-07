Los Bancos deberán mejorar y privilegiar la atención de adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas

Desde la Defensoría del Pueblo se realizarán controles para evitar situaciones estresantes y pidieron que aquellos que deseen formular quejas o reclamos lo hagan presencialmente en su Sede o a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar o a los teléfonos 370 – 4436379 / 4436320 y/o a través de WhatsApp 3704 - 259358-

La Jueza en lo Civil y Comercial Nº 1, Dra. Claudia F. Pérez Greppo, hizo lugar a la acción judicial interpuesta por la Defensoría del Pueblo, en los autos caratulados “Gialluca, José Leonardo C/ Banco de Formosa S.A. S/ Medida Autosatisfactiva” Expte. Nº 211 – Año 2021, ordenando al Banco de Formosa S.A. que, en forma inmediata y en todas sus Sucursales y Anexos, adopten las medidas necesarias para paliar los efectos climáticos y cubrir las necesidades fisiológicas de los usuarios de servicios financieros prestados por esa entidad. Medidas que deben consistir en: disponer infraestructuras, metodologías o diferentes horarios de atención, para que las personas no deban permanecer a la intemperie sujetos a las inclemencias climáticas, bajas temperaturas en épocas invernales y altas temperaturas en épocas estivales. Disponga la presencia de asistencia sanitaria adecuada, ambulancias, médicos y enfermeros y la afectación de personal capacitado que se desempeñe como nexo entre las personas que esperan ser atendidas y los agentes y funcionarios bancarios, así como la debida atención de la seguridad de los clientes. Debiéndose privilegiar la atención de las personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas, así como realizar toda otra acción tendiente a brindar tutela a la salud y proveer un trato digno a los clientes. Al respecto el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, instruyó al Secretario Letrado Dr. José Porfirio García, la inmediata notificación al banco, por lo que sus Autoridades deberán instrumentar, desde ahora, lo ordenado por la magistrada interviniente, para no caer en incumplimiento o desobediencia judicial.