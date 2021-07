La vacunación contra el COVID-19 avanzó en una nueva y amplia franja etaria de 13 localidades del interior

En el marco de la continuidad de la campaña de vacunación contra el COVID-19, en 13 localidades del interior provincial se llevaron a cabo distintos operativos de inoculación para los comprovincianos nacidos entre los años 1984 y 1997.

Es así que recibieron la primera dosis los residentes de El Espinillo, Subteniente Massaferro “Loro Cué”, Villa Real, Buena Vista, Soldado Heriberto Davalos “Apayerey”, Misión Tacaaglé, Portón Negro, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, General Belgrano, Loma San Pablo y El Cogoik.

Para dar a conocer el desarrollo exitoso de las nuevas jornadas de inmunización, el equipo de la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) llegó a cada uno de los puntos territoriales y recabó testimonios de algunos de los beneficiarios, como así también de intendentes y personal de salud.

Testimonios

En este sentido, Juan Carlos Rojas, voluntario militante por la salud y la vida, definió a esta acción como un “hecho histórico digno de resaltar” porque se trata de la salud de todos los ciudadanos formoseños.

Seguidamente, Teresa, luego de ser inmunizada, expresó: “Al principio tenía miedo de vacunarme porque se decían muchas cosas que realmente daban miedo”, confesó y continuó: “Después, mediante la información oficial, me di cuenta que no era así y que vacunarme no es sólo por mí, sino también por mi familia y la sociedad en general, porque debemos tratar de que nuestra situación no se agrave en el caso que nos toque enfrentar a la enfermedad”, reflexionó.

A su turno, el intendente de General Belgrano, Aldo Minetti, brindó a esta Agencia información respecto de la matrícula de empadronados beneficiarios en esta jornada.

“En esta nueva campaña tenemos en padrón a 1600 personas”, indicó y resaltó que la concurrencia fue “masiva en donde se vivió un clima de mucho entusiasmo, alegría y agradecimiento a la gestión del gobernador Gildo Insfrán”.

A su vez, confirmó a esta Agencia que ya tienen fecha designada para inmunizar a los ciudadanos pertenecientes hasta la clase 2003.

En este punto es importante señalar que con esta franja etaria se completa la inmunización del público objetivo.

“El 16 de julio se vacunará hasta las personas de 18 años”, indicó el jefe comunal y amplió: “Con las jornadas de este jueves 8 llegamos aproximadamente al 70% de los ciudadanos vacunados y esto nos da la pauta que tenemos un Gobierno que trabaja por la comunidad y junto a la comunidad”, celebró categórico.

Agradecidos

A su turno, la fonoaudióloga Noelia Silvera desde la Colonia Apayerey declaró: “Estamos muy agradecidos con la gestión de nuestro Gobernador, por hacer llegar la vacuna hasta la última persona del último lugar de la provincia, dándole así la posibilidad a todos los pobladores de poder ser inmunizados”.

Por otra parte, lamentó que en la zona se ha registrado el fallecimiento de personas jóvenes y que a raíz de esta triste realidad hubo un mayor compromiso por parte de la comunidad en cumplir con las medidas sanitarias.

“Hay que destacar que hemos tenido un gran avance de concientización de los cuidados. Las personas no salen sin su barbijo y ocupan el alcohol en gel. Es la nueva normalidad que uno lo va tomando como hábito, desde los más chiquitos hasta los adultos”, comentó.

Con un padrón de 1200 personas, Tres Lagunas fue otra de las localidades beneficiadas en esta nueva jornada de vacunación, en donde el presidente del Consejo Deliberante, fue inoculado.

Al respecto, declaró a AGENFOR: “Hoy fui vacunado, esperé a que llegue mi clase y recibí la primera dosis”, aplaudió.

“Vacúnense que es muy importante, porque es la manera que tenemos de luchar contra este virus”, cerró.

La realización de estos nuevos operativos representa un gran avance en el Plan Provincial de Vacunación en territorio formoseño, que a pasos agigantados continúa avanzando aceleradamente en la inmunización, con la aplicación de la primera dosis, a comprovincianos de 18 años en adelante.