Jarzynski: “Sigue la ola macrista de poner faranduleros como candidatos”

El intendente de Ibarreta, Adán Jarzynski, se refirió al escenario político que se plantea luego de conocerse las alianzas que participarán en las próximas elecciones.

“Claramente estamos ante una oposición que se gestó desde la guerra contra la salud, la vida y el estatus sanitario de los formoseños y las formoseñas. Hoy proponen a los más expuestos mediáticamente como candidatos”, sostuvo.

Y apuntó: “Muestra de una oposición con nula vocación de gobierno es que tengan a Gabriela Neme y a Fernando Carbajal como principales aspirantes a acceder a una banca en el Congreso de la Nación. Si no me equivoco, la militancia de ambos –si es que podemos llamar militancia- se limita a la lucha contra las exitosas políticas sanitarias de Formosa y a ser los principales responsables de la mayoría de los contagios y muertes que hubo en nuestra provincia a causa del coronavirus”.

En ese sentido, manifestó que “a esos personajes se los recordará en la historia por haber sido la mayor cruz que tuvo Formosa en esta Pandemia, ya que como abogada y juez –pero con finalidades electorales- fueron los que incentivaron la ruptura de la gran barrera sanitaria que tuvo la provincia y los resultados los conocemos todos”.

Además, el intendente Jarzynski interpeló: “Alguien que tenga el honor de ser Juez Federal, debería de ser una persona con alta moral y coherencia. ¿Cómo se puede evaluar el comportamiento de Carbajal como juez, ya que juzgaba las políticas sanitarias de quienes consideraba su adversario político con absoluta impunidad tras un Estrado Nacional?”.

“Con la verdad no ofendo, ni temo”, parafraseó el intendente y justificó “Esta es la verdad, le pese a quien le pese. Se hicieron conocidos por la lucha innecesaria contra el sistema sanitario formoseño y terminaron perjudicando y defraudando hasta a los propios libertarios que ellos mismos impulsaron a una lucha sinsentido”.

Por último, el jefe local aseveró: “Antes de ser los abanderados del derribamiento de la barrera sanitaria, se la conocía a Neme por ser la que traicionó a los votos peronistas capitalinos y la que no sumó acompañamiento cuando se presentó como candidata a intendente por su propio espacio y a Carbajal, como a un excandidato del radicalismo que nunca pudo triunfar en una elección y como tal jamás accedió a ningún cargo electivo”.

Y finalizó: “Creo que ahora se los conoce un poco más por lo malo que aportaron en la pandemia, pero no creo que su suerte en las urnas sea distinta a sus últimas presentaciones, porque el formoseño no come vidrio y no se deja convencer con espejitos de colores”.