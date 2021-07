En pandemia siguen las colectas externas de sangre

Reunió a voluntarios de grupos y organizaciones que, una vez más, demostraron su amor al prójimo mediante el gesto de la donación.

Un nuevo operativo de extracción externa de sangre, a cargo del Centro Provincial de Hemoterapia y el Programa Provincial Sangre Segura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, tuvo lugar en el Centro Cultural Municipal, donde voluntariamente se presentaron a donar, miembros de distintos grupos y organizaciones reconocidas de la ciudad.

La organización del evento fue una propuesta conjunta entre el Rotary Club Formosa, la organización “Fuerza Guerrero” y el municipio capitalino, que solicitaron el despliegue del equipo de profesionales del Centro Provincial de Hemoterapia, para concretar la nueva colecta.

“Se llevó a cabo con la concurrencia de muchas personas, por lo cual estamos muy contentos con el resultado de esta nueva convocatoria. Es la segunda que realizan en el año con esta misma modalidad, con muy buena respuesta de los interesados en donar”, señalaron desde el Centro Provincial de Hemoterapia.

Comentaron que estas instituciones, además de otras, vienen colaborando con estas iniciativas “desde hace tiempo, todos los años, con colectas que se repiten de dos a tres veces anualmente”. Al respecto indicaron que es muy importante porque son colectas masivas, que se suman a las donaciones que se hacen diariamente, y que “en este tiempo de pandemia tienen un alto valor”.

Puntualizaron que, previamente a las extracciones, como se realiza habitualmente, se llevó a cabo la entrevista a los donantes para constatar su buen estado de salud y el cumplimiento de los requisitos establecidos para la donación.

Sobre lo anterior, agregaron que “la sangre es un medicamento para muchos pacientes que esperan por ella para su recuperación o para poder cumplir con sus tratamientos, muchos de los cuales son inclusive, no solo para estar mejor de salud sino para salvar sus vidas”.

“La sangre no tiene otro producto que la reemplace, por lo tanto, es vital que las donaciones continúen porque a pesar que estamos en un contexto especial, necesitamos de la buena voluntad solidaria y altruista de las personas que se deciden por ser donantes, para poder contar con la sangre en los casos necesarios”, enfatizaron.

Hicieron notar que, en pandemia, las donaciones de sangre disminuyeron por distintos motivos, por ejemplo, por miedo al contagio del virus, por las preocupaciones que atraviesa la gente en medio de la situación difícil, por falta de información y en determinados periodos por las restricciones a la circulación.

“Esto hizo que los donantes regulares, dejen de lado ir a donar, priorizando otras cuestiones y así el stock de los bancos de sangre se encontraron con este problema. Pero con la voluntad y el amor al prójimo podemos revertirlo. “Si nos sentimos sanos, lo mejor que podemos hacer por nuestros semejantes es acercarnos a donar. Es necesario que tomemos conciencia de la importancia de este acto. Muchas personas enfermas, dependen de que los demás tomemos la decisión de donar sangre para sobrevivir”.

Los que quieran donar

Aquellos que deseen donar deben tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y concurrir con DNI al banco de sangre del hospital de Alta Complejidad o a los hospitales de la Madre y el Niño, Central o Distrital 8. También a los hospitales distritales de las localidades del interior.

Antes de asistir a la donación se debe desayunar o almorzar alimentos bajos en contenido graso, como: mate, te, café, cocido con leche, frutas, queso, leche, sándwich, medialunas. No ingerir bebidas alcohólicas por 48 horas antes. No fumar 2 horas antes, ni 2 horas después de la donación. En caso de padecer alguna enfermedad como diabetes, presión arterial alta o baja (consultar).

No tener ninguna enfermedad transmisible por sangre, como son las virales, HIV, Hepatitis B, C, Chagas, Brucelosis, entre otras. No haber recibido transfusiones en el último año, Si se tiene tatuajes, perforaciones o cirugías se deberá consultar previamente. En caso de tener dolores antes de la donación, solamente ingerir paracetamol y consultar.