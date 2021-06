Aires de cambio en la UNaF: Remueven al secretario de la anterior Junta Electoral

Este miércoles 30 de Junio en la UNaF se realizaran las elecciones de Decano y Vicedecano en las facultades de Recursos Naturales y de Ciencias de la Salud.Con las nuevas autoridades de la Junta Electoral Permanente y con el control de legalidad del Honorable Consejo Superior, se busca que las elecciones de estas unidades académicas no corran la misma suerte que las elecciones irregulares de Humanidades y de FAEN, que serán declaradas nulas.En la Universidad Nacional de Formosa el ritmo es otro, la rutina cambió y poco a poco se respiran nuevos aires de democracia, sintiéndose en los pasillos la finalización de una etapa oscura de presión, violencia y elecciones no voluntarias que vivió todos estos años la UNaF.Tras haber sido removidos por mal desempeño en sus funciones Torres y Miy, el Consejo Superior designó a nuevos integrantes de la Junta Electoral Permanente, permitiendo la continuidad del proceso electoral en marcha.De esta manera inició sus actividades dictando las primeras medidas tendientes a dar transparencia y legalidad a los actos comiciales para la elección de representantes en los Consejos Directivos y el Consejo Superior de los docentes, no docentes, estudiantes y graduados.Según se supo, entre las medidas dictadas se encuentra la Resolución JEP 60/21 por la que se decidió remover al cuestionado secretario de la Junta Electoral Permanente, David Hernán Yegros.Así, se dispone otorgar el marco de seguridad, discreción y ejecutividad necesarias para las tareas definidas en el calendario electoral. Esto es así porque el cuestionado Yegros se encuentra comprendido en las mismas causales de apartamiento en las que incurrieron los destituidos Torres y Miy, quienes fueron suspendidos por la Justicia Federal hasta que el Consejo Superior resolvió separarlos de sus funciones por graves irregularidades.Yegros, quien actualmente se encuentra investigado penalmente en distintas causas en trámite ante los Juzgados de Instrucción y Correccionales de Formosa, fue el elegido del Rector por su fuerte militancia en la agrupación libertaria Línea Azul, liderada por su jefe Rafael Olmedo. Asegurándose un secretario que cumpla la voluntad y las ordenes de estos últimos.El ahora ex secretario de la Junta Electoral Permanente deberá esperar el trámite de las distintas denuncias que llevan adelante varios afectados por su accionar, sobre todo por la millonaria suma que recibió de Parmetler y su secretaria de gerencia Norma Ramírez, para proyectos “comunicacionales” cuya ejecución no puede comprobarse.En la Universidad Nacional de Formosa existe un proceso de reconstrucción, donde la lucha contra la ilegalidad, irregularidad y los intereses oscuros de algunos pocos, va teniendo buenos resultados reencauzando a la UNaF y a sus instituciones para restituir la institucionalidad básica que fue destrozada por Parmetler y sus acólitos.