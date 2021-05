Mayans destacó el rol de los trabajadores en este tiempo de pandemia

El parlamentario nacional formuló declaraciones al conmemorarse el Día Internacional del Trabajador. Envió un saludo y un abrazo fraterno y de agradecimiento a cada uno de los trabajadores argentinos, en especial al personal de salud.

"Quiero decir primero que nada, simplemente Gracias. La verdad que es la palabra que más me sale decir en estos momentos, en más de 400 días de pandemia no me queda más que agradecer, felicitarlos y darles fuerzas en su labor, la que realizan en cada hospital, en cada centro de salud, en cada sala de primeros auxilios y en la misma nueva cotidianidad en que fuimos inmersos en esta Pandemia Mundial", expresó.

"Quiero dar gracias a cada médico/a enfermero/a, terapista, de limpieza, personal administrativo, choferes de las ambulancias y todo aquel que hace más de un año cambió su vida por la vida de millones de compatriotas, sin importarles de donde y cómo vinieran", enfatizó el legislador formoseño.

"Hoy es el Día del Trabajador, un día muy especial para todos, pero sin dudas un día que tenemos que ponernos de pie y aplaudir a cada uno de los que en este nuevo contexto mundial, puso su granito de arena pensando en el prójimo, pensando en la vida, no solo en la suya sino en la de sus seres queridos y la comunidad. Todos los trabajadores sin excepción merecen nuestro reconocimiento. El gran equipo de blanco en especial, pero también debemos resaltar al personal de las fuerzas policiales, de seguridad, a los municipales, a los de la construcción, a los de transporte y logística, a los aeronavegantes, en fin a todos en general, todos merecen nuestro reconocimiento y fundamentalmente nuestro agradecimiento", manifestó.

Por último, el Presidente del Bloque de Senadoras y Senadores del Frente de Todos dijo "somos un gran país, con mucho potencial y muchas ganas de volver a levantarnos, como ya lo hemos hecho varias veces en nuestra historia, por eso, este Primero de Mayo, quiero decirles a todos los trabajadores de la Patria simplemente GRACIAS".