La obra "Animal-Bi-Festival "Mujeres de la idea a la acción"

Bajo la dirección de Alejandro Bordón y puesta a cargo del elenco formoseño “Esquimal”, la obra “Animal” de la dramaturga correntina Marcia Montesino fue seleccionada para participar del primer Bi-Festival “Mujeres de la Idea a la Acción, que se desarrollará en el mes de septiembre en las ciudades de Posadas (Misiones) y Resistencia (Chaco).

La noticia fue celebrada por Bordón y los actores locales Diego Vera, Noelia Toloza y Juan Martorelli, quienes tomarán parte de este muestreo teatral, que congregará a doce espectáculos de la región NEA y cuatro del resto del país.

La autora de “Animal” también manifestó su felicidad en las redes: “Ayer me llegó un mail del Bi - Festival Mujeres, contándome que “Animal”, ¡¡la primera obra que escribí, fue seleccionada!! Estoy súper contenta, por la selección, por aportar este granito de arena para la transformación del mundo para la liberación animal, ¡y eso me pone feliz! Por más cuestionarnos, que para eso está el teatro, sino ¿para que? “Animal” será dirigida en Formosa por Alejandro Bordón, ¡gracias! ¡Gracias al Bi - Festival por la oportunidad y gracias a Natalia Villamil porque el texto fue tomando forma en un taller hermoso que tome en la cuarentena y me permitió volar!”

Alejandro Bordón recordó que “la compañía “Esquimal Teatro” nace por el deseo y las ganas de descubrir y transitar esta profesión, a partir de la investigación teatral”, al señalar que “en el 2018, junto a Noelia Toloza, Darío Stefani y Diego Vera nos animamos a ir un poco más lejos cuando decidimos formar nuestro propio grupo”.

En cuanto al nombre, precisó que “lo elegimos porque justamente ensayábamos en el complejo de Iglú, recuperado por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa”, resaltando que “hace dos años nos presentamos por primera a vez en la Fiesta Provincial del Teatro de Formosa, ocupando el segundo lugar, logro que nos permitió representar a la provincia en la Fiesta Regional 2019”.

Bio del director

Alejandro Bordón es actor, productor y director (Aleph Zain en redes sociales) nació en Pirané a 100 km de Formosa capital. Allí inicio su pasión por el teatro cuando al sacar un uno en historia, la profesora lo mandó a participar en la obra a representar en los festejos por la semana de Julio en el año 2000. Fue así que se acercó al taller de teatro que brindaba el Grupo de Teatro Independiente Litea bajo la dirección de Graciela Galeano.

Integró ese elenco hasta el año 2018, participando de festivales provinciales, regionales, nacionales e internaciones en más de treinta obras.

Desde entonces trabajó con casi todos los directores de Formosa y también fuera de la provincia en diferentes grupos como actor invitado. Por otra parte, se destacó en varias producciones audiovisuales para TV, tanto locales como regionales.

Instalado en la ciudad de Formosa, siguió trabajando y cosechando éxitos, entre los cuales figura “El matadero”, que representó a Formosa en la Fiesta Nacional del Teatro 2019 EL MATADERO. Se trata de la obra multipremiada del grupo Los Gregorianos bajo la dirección de Lázaro Mareco, con la cual obtuvo el reconocimiento como mejor actor de reparto.

Hace un par de años, integró el grupo los Bombonic con la obra “La Venta” (dirigida por Luis Gómez), que tras alcanzar el segundo lugar en el selectivo provincial, formó parte de la programación de la Fiesta Regional de Teatro 2019.

Actualmente, participa de la pieza “El Fortín de los Caranchos” (versión libre de Macbeth) de Carlos Leyes y Pablo Bontá, bajo la dirección de Tincho Iza. A fines del año pasado fue estrenada en el Festival Shakespeare Corrientes, previéndose su próximo estreno vía streaming.