La Comisión de Asuntos Constitucionales rechazó Resolución Judicial que ordenaba al Senado sancionar una Ley en un plazo de quince días

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó hoy una resolución judicial que ordenaba al Congreso de la Nación a sancionar una ley para “ajustar el orden legal de respuesta a la pandemia” en un plazo de quince días. Los senadores consideraron que esa decisión de la Justicia desconoce la división de Poderes establecida por la Constitución Nacional y que los jueces se “extralimitaron” en sus funciones al intentar modificar de hecho el procedimiento de creación y sanción de las leyes, como también indica la Carta Magna.

Además, a iniciativa de los senadores del bloque oficialista Frente de Todos busca enviar las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que analice el proceder de los jueces y adopte las medidas que se consideren convenientes.

De esa manera, la presidenta de la comisión, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun, pasó a la firma el proyecto de resolución de su autoría.

La iniciativa rechaza la decisión de la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de la Ciudad, del 30 de abril del corriente año, que hizo lugar a un Habeas Corpus, presentado por un abogado, contra los DNU presidenciales que disponían restricciones de circulación en el AMBA por el aumento de casos de Covid-19.

Se trata de la decisión firmada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y de la jueza Magdalena Laiño, integrantes de la referida Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones En lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, la senadora Sacnun evaluó el contenido de la resolución firmada por los tres magistrados. Dijo que no sólo exhortaba al Senado de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional para que, en un plazo quince días, se sancionara “una norma, un proyecto de ley” sino que además imponía ”cuáles son los parámetros” a establecer y tratar. “Estos jueces han modificado el proceso de formación y sanción de la leyes, a través de una sentencia”, se quejó.

“Una no puede menos que preguntarse si algunos jueces realmente han aprobado las materias de primer año de la facultad de Derecho”, insistió Sacnun. Y enumeró que, además de conminar al PEN a la redacción del proyecto y de poner un plazo al Poder Legislativo, “lo hicieron a través de un Habeas Corpus, con la importancia y relevancia que tiene este instituto jurídico en la historia de la República Argentina, después de la dictadura militar”, completó.

Por eso, insistió en “rechazar enfáticamente esta orden con plazo de quince días” y “reafirmar la plenitud de las atribuciones constitucionales que tenemos como Poder Legistivo”, así como “la vigencia de la Ley 26.122, que es reglamentaria de los Decretos de Necesidad y Urgencia”. También, propuso poner en conocimiento del asunto “al Consejo de la Magistratura para los fines que tengan lugar por la situación en la que nos ha puesto ese tribunal oficiante”.

Además de Sacnun, la iniciativa, lleva las firmas de los senadores y senadoras del FdT José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Carlos Caserio, Martín Doñate, Maurice Closs, Nancy González, María Eugenia Duré, Beatriz Mirkin, Cristina López Valverde, Norma Durango, Ana Almirón, Silvina García Larraburu, Teresa González, Matías Rodríguez, Ana María Ianni, Jorge Taiana, Ricardo Guerra, Alfredo Luenzo, María Inés Pilatti Vergara, María Eugenia Catalfamo, José Neder, Gerardo Montenegro, Oscar Parrilli, Daniel Lovera, Roberto Mirabella, Edgardo Kueider, Sergio Leavy, Inés Blas, Juan Mario Pais, José Uñac, Silvia Sapag, Guillermo Snopek, Dalmacio Mera, Antonio Rodas y Claudia Ledesma Abdala.

Por su parte, Fernández Sagasti consideró como “algo sumamente positivo” que la oposición haya coincidido con el oficialismo en no avalar que “estos tres jueves intimaran al Congreso de la Nación que legisle en quince días”, pero se manifestó en desacuerdo en que el tema no sea discutido en el Congreso, como propusieron algunos de los opositores que hablaron en la reunión, realizada esta noche en forma telemática.

“Estos señores magistrados y la señora magistrada se han extralimitado por decirlo de manera decorosa”, remarcó la vicepresidenta del bloque FdT. Y opinó que “este tipo de aberraciones jurídicas, y me animaría a decir política, no la podemos dejar pasar”. Luego, advirtió que, si no se da una respuesta contundente, “puede haber un tipo de contagio para que algún otro juez intente indicarle al Congreso de la Nación cuándo y cómo debe legislar”. En sintonía se expresaron los senadores Leavy y Néder, quien apuntó que “esta falta de respeto al Congreso no debe ser archivada”.

A su turno, su compañero de bloque y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, el bonaerense Taiana dijo que, en el actual contexto, “como Senado no podemos hacer que esto no significa nada, no podemos dejar que esto suceda”.

El rionegrino Doñate estimó como “muy importante que esta comisión trate con celeridad el tema por la gravedad” y calificó como “disparatada esta resolución de exhortar al Parlamento argentino en un término de quince días sancione una ley. La verdad que daría para la risa, si no fuera tan grave”, opinó.

“No hay que descontextualizar el tema de lo que hemos recibido de algunos magistrados en los últimos tiempos. Esto no es un error desafortunado, es un mecanismo que un grupo de jueces, de un sector de la justicia argentina, comienza a tener para con los representantes de pueblo argentino elegidos en elecciones democráticas”, explicó el legislador patagónico.

La correntina Almirón entendió que el tribunal “se excedió en el uso de sus competencias y de sus decisiones”. Dijo que el fallo ordenaba a los legisladores “cuál es el ámbito de aplicación, en qué tenemos que trabajar, sobre qué normas tenemos que trabajar, y, peor aún, estableciendo fecha límite para que sancionemos una norma”. Además, defendió la facultad del PEN para emitir DNU sobre todo en una situación de emergencia sanitaria y social como la que atraviesa el país.

El pampeano Lovera calificó de “alocada y disparatada extralimitación” la resolución judicial y alertó: “No podemos dejarlo pasar como si no hubiese pasado”, al indicar sobre la posibilidad de que este tipo de actitudes se puedan volver habituales en algunos jueces.

De esa manera, el bloque del Frente de Todos dio un mensaje contundente a los magistrados que intentan desconocer la división de poderes y las atribuciones constitucionales del Congreso de la Nación.