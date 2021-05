Camila De Pamphilis, la mujer que apuesta a reducir la mortalidad del cáncer de mama con un software

Con el objetivo de democratizar el acceso al diagnóstico mamario de alta calidad y de reducir la mortalidad del cáncer de mama, la diseñadora industrial Camila De Pamphilis lleva adelante Mamotest, un proyecto integrado por un 85% de mujeres.

Camila, quien fue premiada en el top 100 de Visionarios en Salud, galardón otorgado por el Foro Internacional de Avances en Salud de Estados Unidos, explicó a Espacio Género de la Fundación Formosa Crece que el cáncer de mama “tiene tasas de mortalidad alta en Argentina y en el mundo pero si se detecta de manera temprano un 90% se podría salvar. Ahí es donde con Mamotest nos enfocamos en acercar una solución y después acompañar esta problemática para seguir evolucionando y bajar esta tasa de mortalidad tan alta”.

Con centros en provincias como Corrientes, Chaco, Misiones, Jujuy y Santa Fe, el proyecto acerca tecnología y lleva mamógrafos digitales “donde hoy no hay acceso, donde no pueden hacerse controles anuales y como en muchas veces no hay médicos especialistas, lo que hicimos es implementar un software para que todas las imágenes generadas puedan ser revisadas por médicos especialistas de todo el mundo en menos de 24 horas”.

La diseñadora sostuvo que “al final del diagnóstico armamos una red donde tanto las pacientes y los médicos de cabecera se conectan en un espacio digital. Si la mujer no va a l médico, el médico va a la mujer”.

Hizo hincapié en que buscan brindar una solución holística e integral que aborde la problemática de base: “No solo acercamos tecnología y el software sino que agarramos la problemática de raíz realizando campaña de concientización todo el año para que las mujeres entiendan que un control es lo que las puede separar de la vida y la muerte”.

Priorizar zonas de riesgo

Durante la charla con Espacio Género, indicó que también desarrollaron un algoritmo de inteligencia artificial que facilita el diagnóstico médico y a partir de las cientos de miles de imágenes de todos estos años le enseñaron a detectar zonas de riesgo que luego son priorizadas.

“Queremos garantizar la calidad y el acceso, que desde la tecnología ponga el enfoque en lo importante, que cada paciente pueda recibir una atención personalizada en salud” , declaró.

Reconocimiento en EEUU

Al ser consultada por su premiación en el top 100 de Visionarios en Salud, galardón otorgado por el Foro Internacional de Avances en Salud de Estados Unidos, Camila dijo: “Que un país tan avanzado en temática de salud ponga el ojo en América Latina, en Argentina, que visibilice estas causas me emociona mucho”.

La profesional viajará a Las Vegas a finales de julio para comentar el proyecto a expertos médicos y empresarios de la salud.