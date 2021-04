Para el ingreso a la provincia, se podrán abonar los PCR en los puestos de DGR

El ministro de Economía Jorge Ibañez aclaró que la medida de abonar $5 mil por los tres PCR que obligatoriamente se debe realizar quien ingresa a la Provincia, como toda norma, rige a partir de su publicación.Indicó además que en los ingresos a la Provincia, por ejemplo en el límite interprovincial de General Mansilla, hay un puesto de la Dirección General de Rentas, donde se podrá abonar este concepto, y los empleados del organismo están obligados a otorgar un recibo oficial.“Si no hubiere abonado de forma previa, no tendrá inconvenientes de hacerlo en el ingreso, donde hay casillas de la Dirección General de Rentas. Le deben extender obligatoriamente el recibo oficial de lo que abonó” enfatizó, en el marco de la conferencia de prensa del domingo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Enrique Servián”.En el mismo sentido, el ministro de la Comunidad a cargo de la cartera sanitaria Aníbal Gómez coincidió en que las personas que ingresan a la provincia no deben sacar turno para hacerlo pero recomendó que para ahorrar tiempo pueden hacerlo con la declaración jurada ya impresa, bajándola de la página oficial www.formosa.gob.ar “Cuando ingrese se le harán los estudios correspondientes, para eso están los equipos instalados en los diferentes puntos. Los estudios son los hisopados, y en caso de que la persona declare que haya padecido la enfermedad o fue vacunado, en el mismo lugar se le hace una extracción de sangre para determinar si tiene anticuerpos neutralizantes contra esta enfermedad” explicó.“Esto figurará luego en el portal Qr Salud, que le permitirá tener una mejor circulación en la provincia. Para eso tenemos la reserva necesaria de anticuerpos, lo que estamos haciendo es priorizar a aquellos casos más necesarios” enfatizó.Cuarentena domiciliariaGómez fue consultado sobre cómo trabaja el equipo de Salud con respecto a los casos positivos y aquellos en cuarentena domiciliaria. Explicó que son tratamientos diferentes para los casos positivos, que para los contactos estrechos.Dijo que una vez que una persona obtiene un resultado positivo de Coronavirus, aunque no presente síntomas debe ser trasladado a un Centro de Atención Sanitaria. Se trata de hoteles en Formosa capital, Clorinda, Laguna Blanca, El Colorado, El Espinillo y varias localidades del interior provincia.“De esta manera estas personas, por más que no tengan síntomas, están alojadas allí y dejan de contagiar, cortamos la cadena de contagio. En primer lugar a su propia familia, y a sus contactos estrechos” enfatizó.Explicó que estos CAS tienen conectividad, están conectados al sistema SIU, del Ministerio de Desarrollo Humano, donde se carga una ficha en forma diaria con el control médico que se hace de cada persona.“Se le toma temperatura, cuanto oxígeno tiene en la sangre tiene, síntomas que nos determinan la evolución de la enfermedad y nos dan signos de alarma de si ese paciente pasó a otra etapa o no. En caso de ser necesario se hacen radiografías, en hospitales o en el mismo lugar, y luego se determina si es necesaria su internación” agregó.Sobre los contactos estrechos de casos positivos, aclaró que deben permanecer en sus domicilios, cumplir la cuarentena allí. Dijo que estas personas “Serán contactadas a su teléfono para darle las instrucciones con los pasos a seguir” y serán hisopadas el día 5 y el día 10.“Tendrán un control de enfermería en donde se tomarán los signos vitales que nos irán indicando si alguno desarrolla la enfermedad. Los estudiaremos a través del Centro de Salud más cercano a su domicilio, las enfermeras y un administrativo se trasladarán para la carga de datos y seguir su tratamiento” precisó.Gómez volvió a solicitar a las personas que son casos positivos, que otorguen los datos de sus contactos estrechos, para facilitar su atención médica y evitar que los contagios sigan.