La provincia cuenta con una red de salud con estructuras y tecnologías acordes a la pandemia

La diputada provincial del Frente de Todos (FdT) Margarita Batista resaltó las acertadas medidas preventivas que el Gobierno provincial viene tomando para enfrentar la pandemia del coronavirus, a la vez que cuestionó la irresponsabilidad de un sector de la oposición y sus seguidores.

En declaraciones realizadas a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), definió el manejo de la pandemia por parte del Gobierno provincial como un acto de “responsabilidad y minuciosidad” que tiene como primera figura al gobernador Gildo Insfrán.

“Desde hace más de un año, todas las mañanas se reúne como presidente del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ‘Dr. Enrique Servián’ con el equipo del Poder Ejecutivo, los asesores y profesionales que están en contacto con especialistas de otros lugares compartiendo experiencias y adquiriendo nuevos conocimientos sobre este virus”, aseveró.

Por otro lado, destacó el “compromiso” de los distintos equipos de salud en las acciones contra el coronavirus, mencionando no sólo a los médicos, sino también a los enfermeros, técnicos, kinesiólogos, personal de limpieza, especialistas en infectología, clínica, pediatría, cardiología y oftalmología.

“A todos los que están trabajando juntos. También a los voluntarios por la Salud y la Vida y a la inmensa mayoría del pueblo que desde un principio comprendió lo que significa esta pandemia y entendió por qué se tomaban cada una de las medidas”, agregó.

Al resaltar la política sanitaria de la provincia, manifestó: “Está incluida en un proyecto político conocido como Modelo Formoseño. Éste y todo el trabajo que se viene realizando desde hace años encontró a la provincia con una red de salud con las estructuras y las tecnologías acordes”.

“Esto se da en cada nivel de atención”, subrayó, puntualizando que los equipos de salud se encuentran capacitados y que además se siguen formando profesionales en todas las áreas.

“Antes se hablaba solamente del médico, pero desde hace muchos años entendimos que ese rol hegemónico ya tiene que quedar de lado. Y me parece importante destacarlo porque es lo que nos ha permitido transcurrir con éxito desde el inicio de la pandemia hasta ahora, a pesar de los altos números que vamos teniendo sobre todo en este último tiempo”, indicó.

A su vez, la legisladora reprobó de manera categórica la “actitud irresponsable de la oposición y de quienes los hayan seguido” en la organización de numerosas manifestaciones públicas sin respeto a las medidas sanitarias, ocasionando un brote de contagios de COVID-19.

“El victimario busca ser víctima y ahora uno lee declaraciones (de dirigentes opositores) en donde manifiestan que se los estigmatiza y esto lo hicieron ellos, fueron los irresponsables y los que generaron las marchas, la violencia y el odio”, fustigó.

Y amplió: “Sabemos que este virus no anda alegremente volando por el aire para ver a quién enferma, en realidad lo transportamos nosotros y sabemos que el traslado de personas y las aglomeraciones van a producir más contagios”.

Plan Provincial de Vacunación

En otro orden, la diputada Batista hizo notar a esta Agencia que “la provincia está vacunando a un ritmo acelerado y no se ha desperdiciado una sola dosis”, marcando que “el trabajo se ha hecho con una prolijidad, con un rigor científico y con un criterio epidemiológico que es realmente de admirar e imitar por otras provincias, sobre todo aquellas que están a cargo de Juntos por el Cambio (JxC), en donde se han perdido vacunas o se ha inmunizado sin ningún criterio”.

En contexto, aseveró que en el Observatorio Público de Vacunación se puede ver que hay provincias que han recibido más dosis, porque tienen más habitantes, pero sin embargo el porcentaje de aplicación es más bajo que el de Formosa.

Opositores irresponsables

Definió a las actitudes tomadas por la oposición como “egoístas con fines electorales” y agregó que han ejercido una conducta de “patoterismo”, preguntándose: “¿Dónde se ha visto que un funcionario tenga que acelerar y pasar un control para no mostrar el hisopado? ¿O que se esté incentivando a la gente para que aumenten los contagios? Sabemos que debido a ellos las personas más vulnerables van a enfermar gravemente y van a morir. Y esto es lo que está pasando”, advirtió Batista.

Contagios

Con respecto del elevado número de contagios que la provincia viene registrando desde hace unos meses, esclareció que “tuvimos un pico relacionado con las fiestas de fin de año” y “después a partir de las marchas del descontrol y del odio”.

“También ha aumentado el número de fallecidos que a nosotros nos duele mucho, pero que a ellos (los referentes de JxC) evidentemente no, porque siguen incentivando los contagios”, reprochó.

En esa línea, repudió que “se aprovechan de la angustia de la gente” y de las repercusiones económicas que trae consigo la pandemia, evidenciando que estas “no son exclusivas de Formosa ni de Argentina”, sino del mundo.

Medios de comunicación

Asimismo, cuestionó que “la oposición no sólo produjo todo esto, sino que tuvo la ‘gentileza’ de invitar representantes de su partido de otras provincias (con situaciones epidemiológicas más graves) y medios hegemónicos que se han acordado de Formosa, aunque ni siquiera la conocen”.

Éstos, denunció, “han estado colaborando con las campañas políticas que han mentido y han utilizado al pueblo formoseño a cambio de dinero”, en alusión al canal porteño TN, declarando que “este accionar no es nuevo” porque ya “ha ocurrido muchas veces y sobre todo en años electorales”.

“Los formoseños somos un pueblo esclarecido y agradecido. Sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos”, dejó en claro la legisladora.

Una provincia con un gran avance

Por otra parte, la diputada Batista analizó el antes y el después de la provincia, en la gestión Insfrán, declarando: “Sabemos lo que era Formosa antes del Gobernador y lo que es hoy. Si esta pandemia nos hubiese encontrado antes de poder desarrollar más a fondo nuestro proyecto político, es decir, antes de la Reparación Histórica firmada por el entonces presidente Néstor Kirchner, nuestras situaciones sanitaria y educativa hubiesen sido otras”, aseguró.

“Tenemos claro que la inmensa mayoría del pueblo formoseño entiende estas medidas y acompaña al Gobernador. Sabemos que no son simpáticas y lindas, porque ¿a quién le gusta no poder encontrarse con sus afectos? ¿A quién le gusta poder ver repercutida la economía familiar y de todo tipo?”, preguntó y respondió: “Pero no hay otra”, apuntando que en el mundo también se ven reacciones frente a esta situación.

Por ello, calificó de “terrible e imperdonable” que la oposición aproveche este momento de angustia de la comunidad para incitar a las marchas y a la violencia.

Las vacunas de la esperanza

“Tenemos una esperanza muy grande, que es la vacuna y que se está aplicando de una manera espectacular –enfatizó-. Ahora se han recibido 12 mil dosis más y la verdad es que no he visto otra provincia que utilice los criterios tan claros y exactos como los llevados a cabo Formosa para la vacunación, que es de acuerdo a las poblaciones de riesgo y teniendo en cuenta el criterio epidemiológico”.

A modo de ejemplo, citó la campaña de inoculación que se realizará desde este miércoles 7 hasta el viernes 9 de abril en la ciudad de Clorinda.

En relación, agregó: “¿Por qué se toma esa decisión? Porque se ha detectado la circulación de la variante Manaos y sabemos que tiene una alta contagiosidad”.

“Las decisiones de vacunación no son egoístas ni arbitrarias; tienen un criterio científico y esto se lo debemos al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, conducido por el Gobernador y todo su equipo de trabajo”, puso de resalto la legisladora, recalcando que “cada uno de nosotros tenemos que sumar nuestra responsabilidad y amor por Formosa para cuidar a los 640 mil formoseños”, finalizó.