La policía investiga un hecho de amenaza y agresión con arma.

El mismo se habría generado en el interior de un local comercial y en las afueras protagonizado por un sujeto mayor de edad en perjuicio de un cliente, a quien amenazó y agredió con un elemento contundente tras ser recriminado por la no utilización del barbijo en el comercio.Por el hecho la policía detuvo a un hombre de 30 años y secuestró un elemento que produce un shock eléctrico y otro de metal extensible.La denuncia fue radicada por un hombre de 44 años en la Seccional Tercera, quien relató que todo se dio alrededor de las 11 de la mañana del sábado último en un local comercial ubicado en la intersección de las calles Arenales y José María Amor del barrio San Francisco de esta ciudad, lugar donde se encontraba el mismo junto a su hijo menor y en un momento dado ingresó un hombre con intenciones de realizar una compra, con la particularidad que lo había hecho sin la utilización del barbijo, medida sanitaria obligatoria para prevenir el contagio del coronavirus.Dicha situación le fue advertida por algunos clientes y uno de los empleados del local, solicitándole amablemente la utilización del tapa boca, ante lo cual el sujeto reaccionó de manera prepotente, expresando a gritos que no se pondrá ese bozal, comenzando a filmar dicha situación con su equipo de telefonía celular, motivo por el cual el denunciante hizo caso omiso a tales actitudes y se dirigió al sector de cajas a fin de abonar el producto que había adquirido.Minutos después observó al sujeto que se ubicó detrás de él, estando aún sin el barbijo ni siquiera guardando el distanciamiento social, solicitándole que tome la distancia prudente en la fila, ante lo cual dicha persona volvió a reaccionar prepotentemente, comenzando a gritar de que nadie le haría colocar el bozal, que son todos unos fascistas, que no sabían con quien se estaban metiendo..tex, entre otras cosas, gritos que atemorizó a su pequeño hijo de 4 años y más aún cuando el sujeto se aproximó al menor. Esa situación lo recriminó y se generó un incidente entre ambos, a tal punto que fue amenazado por el individuo, pudiendo apreciar que tenía entre las mangas del buzo un elemento contundente, tipo extensible con forma de linterna, oportunidad en que el sujeto fue sacado del local por los propios empleados.Al salir el denunciante del comercio se encontró nuevamente con dicha persona, quien continuaba filmándole e insultándole, haciendo caso omiso a tales provocaciones dirigiéndose hasta su vehículo siendo seguido por el sujeto y al tratar de ingresar al auto observó que extrajo de entre sus prendas un elemento similar al que produce un shock eléctrico con el cual lo amenazó y pretendió agredirlo nuevamente, generándose un forcejeo con el mismo hasta que pudo marcharse del sitio a radicar la denuncia.En sede policial se inició una causa judicial por Inf. Art.205 del CPA, Amenazas y Agresión con el uso de arma, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de esta ciudad, solicitándose una orden de allanamiento para la vivienda del sujeto mandamiento judicial que fue llevado a cabo en la tarde de este martes en la vivienda ubicada por calle Emilio Senés al 100 del barrio San Francisco, por personal de la Seccional Tercera con la colaboración de efectivos de la Unidad Regional Uno, Drogas Peligrosas y del DDR, quienes al llegar fueron atendidos por una mujer mayor de edad, quien se opuso al procedimiento y no permitió el ingreso de los policías, obstaculizando la entrada, situación aprovechada por el causante quien subió a los techos e intentó escaparse siendo aprehendido sobre este, como así también a la propietaria de la vivienda. En el sitio se procedió al secuestro de un objeto que produce un shock eléctrico y otro elemento extensible, siendo todo trasladado a sede policial a disposición del juzgado interviniente.