Gildo, siempre un paso adelante

Con Cristina, siguieron las obras y el trabajo para los formoseños, y Gildo ahí, gestionando en ese tiempo también Insfrán fue uno de los gobernadores más fieles y defensores del modelo nacional y popular.





Cuando llegó Macri al poder, Gildo fue el único gobernador del país que no aceptó endeudarse en dólares, no gracias, le dijo, a él no lo podían comprar.





Gildo fue sin dudas el gobernador más opositor al macrismo, aunque siempre respetuoso de las leyes y la institucionalidad. Fue así que desde Formosa y, con el Partido Justicialista intervenido, se fue gestando la UNIDAD de la oposición, habló con todos, acercó las partes, Cristina fue a la sede del PJ, el clorindense Mayans presidente del bloque mayoritario del PJ en el Senado.





Los embates de Clarín con infamias no pudieron contener el desplazamiento estratégico de Gildo. Mientras todas las provincias se endeudaban y Macri paralizaba todas las obras de Formosa, él siguió sumando soldados al ejército que obtuvo el triunfo electoral en 2019 con la fórmula Alberto/Cristina, Basterra ministro de Agricultura, Ganadería y pesca de la Nación. Mayans nuevamente jefe del bloque en Senadores y Gildo firmando obras para Formosa por 10 mil millones de pesos.





Vino la pandemia, nuevamente Insfrán con un status sanitario sobresaliente, todos los días, 100 días sin virus, y seguían con las operaciones de prensa. Gildo no dudó un solo instante, primero la vida, siempre.





Anoche, mientras la situación sanitaria del país es cada vez más crítica, mientras algunos judicializan o arman operetas de prensa, Gildo Insfrán recibió en su despacho al senador Luis Naidenoff, jefe del bloque de Juntos por el Cambio.





Nuevamente Insfrán marca el rumbo en el momento más difícil. Una charla amena, una muestra de responsabilidad política, de cordura, de que es la hora de enfrentar todos juntos al único enemigo que tenemos todos, que es el virus. Las lecturas de esta reunión entre Insfrán, Mayans y Luis Naidenoff exceden las consideraciones locales.





En esa mesa se empezó a gestar, nuevamente desde Formosa y a instancias de Gildo Insfrán, un diálogo absolutamente necesario entre el oficialismo y la oposición, más allá de los votos y las coyunturas electorales.





Nuevamente, el gobernador de Formosa se adelanta a los tiempos..

Con Néstor vino la Reparación Histórica para Formosa, porque Gildo se había adelantado, como siempre, tenía todo planificado y estaba esperando la oportunidad. Nadie creía que eso era posible, parecía utópico pensar que la Nación le reconociera a Formosa esa deuda histórica de obras estructurales fundamentales para el desarrollo.