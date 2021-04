En tres días, más de 7 mil clorindenses fueron inoculados contra el COVID-19

La cifra fue confirmada por el ministro Aníbal Gómez, a cargo de la cartera de Salud.El operativo de vacunación contra el COVID-19 llevado a cabo por tres días consecutivos en la ciudad de Clorinda finalizó este viernes 9. Según lo dispuesto por el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se abarcó desde las clases 1961 hasta 1976, superando las 7 mil personas inmunizadas con la primera dosis.En esta última jornada, los beneficiarios fueron los nacidos entre 1971 a 1976, siendo Formosa la primera provincia en alcanzar a una franja etaria menor de 60 años.A su vez, según se informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el personal de Gendarmería Nacional con asiento en Clorinda fue alcanzado por la campaña.En ese sentido, el jefe del Distrito Sanitario XII de Clorinda, el médico cirujano Daniel González, destacó la masiva concurrencia de las personas a los establecimientos educativos dispuestos como centros vacunatorios, durante los tres días del operativo provincial.Indicó que este viernes se tenía previsto inocular aproximadamente a unas 4.800 personas y precisó que el miércoles 7 “se había vacunado en un 87%”de las clases de 1961 a 1965; mientras que el jueves 8 “fue alrededor del 94%”de las personas nacidas en los años 1966 a 1970.En ese marco, hizo notar que estas acciones fueron posible “gracias a la gestión del gobernador Gildo Insfrán”, teniendo además una repercusión “muy positiva” en la comunidad “al darle esperanzas” ante la difícil situación epidemiológica que se vive en la ciudad.Asimismo, ponderó la inversión del Estado provincial para fortalecer el sistema de salud pública, “aumentando la complejidad de atención del Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo”, como de los Centros de Asistencia Sanitaria (CAS)”.Consideró oportuno señalar también que la campaña provincial de vacunación que se iniciara el 29 de diciembre del año pasado, ubica a Formosa entre las primeras tres jurisdicciones del país, respecto a la cantidad de dosis de vacunas aplicadas en la población.“Esto significa que así como se reciben las dosis desde la Nación de inmediato se vuelcan a la gente”, subrayó el responsable del área sanitaria de Clorinda, marcando que para estas acciones los equipos de salud “están trabajando de forma engranada”, a los fines de “lograr una mayor cobertura de la vacuna en la población objetivo”.En esa línea, especificó que para el operativo de tres días estuvieron trabajando de manera coordinada el personal de salud local y un importante contingente de profesionales de la ciudad de Formosa.En ese contexto, un equipo de vacunadores dispuesto por la organización prestó servicios en situaciones que las personas tengan dificultades en su salud que le impidan asistir a las escuelas habilitadas.En esos casos, en vehículos y de manera domiciliaria, se procedió a inocular contra el COVID-19.RecomendacionesPor otro lado, el doctor González recordó que los pacientes que se encuentren cursando activamente la enfermedad no pueden recibir la vacuna, así como tampoco las personas recuperadas, quienes una vez obtenido el alta médica deberán esperar seis meses para hacerlo.Y añadió: “Lo mismo sucede con los pacientes que son contactos estrechos que están en un Centro de Alojamiento Preventivo, ya que hasta que no tengan el alta médica no pueden recibir la dosis”.SatisfacciónPor su parte, el licenciado en enfermería Alejandro Diarte, del equipo de Inmunizaciones del MDH que viajó a Clorinda para cumplir con estas acciones, expresó a AGENFOR su enorme satisfacción por el avance de la campaña, que convierte a la provincia en la primera en vacunar a nivel nacional a menores de 60 años.A su turno, su colega, Virginia Bracho, confirmó que durante las tres jornadas realizadas en la segunda ciudad del territorio, al personal de Gendarmería Nacional que cumple sus tareas en la ciudad de Clorinda también se le aplicó la primera dosis.