En el Día Mundial de la Salud, en Clorinda se inmunizó a adultos nacidos entre 1961 y 1965

En coincidencia con el Día Mundial de la Salud, en la ciudad de Clorinda se vivió una jornada histórica de vacunación debido a que, en esta oportunidad, los inmunizados fueron los nacidos entre 1961 y 1965, lo que posiciona a Formosa como la única provincia que inocula a personas de una franja etaria menor a los 60 años.El Plan Provincial de Vacunación se viene desarrollando de manera estratégica en los lugares con mayor riesgo epidemiológico del territorio formoseño, siendo Clorinda uno de ellos.Por tal motivo, desde el Gobierno se respondió con este operativo, para hacerle frente al pico de contagios que la ciudad está viviendo.En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el licenciado Wilfredo Ruiz, uno de los profesionales a cargo de la vacunación, comentó que desde horas tempranas hubo mucha concurrencia en los establecimientos educativos dispuestos para la inoculación de los residentes clorindenses. “También se vacunó a los mayores de 60 que no pudieron hacerlo en la fecha establecida”, esclareció.Por su parte, Reinaldo Duarte, vecino que fue inmunizado, expresó: “Gracias al Gobierno provincial, a la Municipalidad y a las escuelas que se adhieren para que la ciudadanía pueda vacunarse. Ojalá todos tomen conciencia, porque hay muchas personas que no lo hacen, pero yo sí y mi familia también, entonces espero que la gente se vacune porque tengo fe de que vamos a salir adelante y que esta pandemia va a caer por tierra”.A su turno, la directora del Hospital de Clorinda, la doctora Bernardita Obst, manifestó su alegría de poder continuar inmunizando a la población. “Estamos contentos por poder vacunar a esta franja etaria para ayudar a mitigar esta pandemia que está afectando mucho a nuestra ciudad”, indicó.Los que no pueden recibir la dosisEn ese marco, se informó a AGENFOR que quienes en este momento están atravesando un cuadro positivo a coronavirus, los que no tienen el alta definitiva y los contactos estrechos y aislados aún con PCR negativo no pueden recibir la dosis.No obstante, se le transmitió tranquilidad a la sociedad, ya que en esos casos puntuales la fecha de vacunación será reprogramada.Cabe recordar que el cronograma de vacunación en Clorinda continuará este jueves 8, inmunizando a las clases 1966 a 1970, y el viernes 9 a los de 1971 a 1976.Deben asistir de 7 a 13 horas, con barbijo y Documento Nacional de Identidad (DNI).