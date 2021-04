Plataforma federal "Juana Manso" provee aulas virtuales

La coordinadora del Plan de Inclusión Digital Educativa, la profesora Viviana Garay, se refirió al arduo trabajo que se viene realizando en el Programa Nacional Juana Manso (ex Conectar Igualdad).Al respecto, informó a AGENFOR que dicho programa cuenta con diferentes líneas de acción. “Una de ellas es continuar con el tema de conectividad, algo que ya tenemos en la provincia, pero se incorpora una plataforma de aulas virtuales”, expuso.“Tiene dos características muy importantes, la gratuidad (navegar no consume datos) y la seguridad, porque los datos de los docentes y estudiantes se validan en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) es decir, es una plataforma de uso seguro”, puso de resalto.Continuó explicando que se realiza el acompañamiento a las escuelas en la implementación del “aula digital”, que es una “plataforma federal” con un efecto cascada porque posibilita a los docentes y estudiantes acceder de manera gratuita.“Nos informaron que van a incorporar las llamadas gratuitas”, agregó y destacó que esta noticia es importante porque en muchas escuelas se trabaja con la plataforma Zoom, que sí tiene un costo de conexión.Además, destacó que en esta plataforma se encuentran “recursos educativos”. “Es un reservorio que se va alimentando de lo que va produciendo la provincia. De hecho, los cuadernillos provinciales están digitalizados dentro de la plataforma”, amplió.En contexto agregó: “Formosa da a conocer los materiales que produce. Están en una plataforma federal y las distintas provincias pueden acceder. En efecto lo hacen y descargan nuestros materiales, los cuales fueron muy aclamados por la capacidad del trabajo y de la labor de los equipos provinciales”, aseveró Garay.Por otra parte, comunicó que la provincia también cuenta con educaciónvirtual.formosa.gob.ar, que es gratuita y cuyos servidores están en la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI).La importancia de la continuidad del programaA su vez, la profesora Garay reprobó las desacertadas decisiones políticas en el área educativa del Gobierno del expresidente Mauricio Macri, cuyos efectos nocivos aún repercuten en la actualidad.“Lo que sucedió fue que en vez de entregar las netbooks en la modalidad uno a uno, es decir, un estudiante una netbook, lo que hicieron fue entregar 30 máquinas a cada escuela. Una gran diferencia porque las netbook ya no iban a la casa”, reprochó.Y enfatizó: “Recordemos que uno de los impactos principales de Conectar Igualdad fue social, porque la netbook llegaba al hogar y la usaba toda la familia y eso es lo que se perdió en esos casos, porque se anuló la modalidad uno a uno”.En esa línea, acentuó a esta Agencia que es en momentos como el actual de pandemia cuando se pone en valor las políticas públicas provinciales y nacionales. “Si no se hubiese discontinuado el programa durante cuatro años, nuestra realidad sería muy diferente”, marcó.“El año pasado se retomó la entrega de netbooks en la modalidad uno a uno y Formosa recibió 5124 equipos tecnológicos que fueron destinados a los alumnos de cuarto año”, destacó.En esta época de pandemia, hizo notar que “se evidencia la importancia de continuar con estas políticas públicas porque el haber discontinuado esos cuatros años, significó que hoy haya un importante número de estudiantes que no cuentan con equipamiento y no hay forma de reparar esos años perdidos”, concluyó.