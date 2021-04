COVID-19: Otra histórica jornada de vacunación evidenció la equidad y justicia social de Formosa

En Formosa no tiene pausas el accionar contra el coronavirus. En el marco de la activa campaña de vacunación que se lleva adelante con un estricto criterio epidemiológico, priorizando a los más vulnerables y los lugares con mayor incidencia del COVID-19, este sábado se avanzó con la aplicación de la vacuna a adultos mayores de 13 localidades de la provincia.

En esta oportunidad, tal como lo anunciara días pasados el gobernador Gildo Insfrán, fueron inmunizados los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores, residentes de El Espinillo, Subteniente Massaferro “Loro Cué”, Villa Real, Buena Vista, Soldado Heriberto Dávalos “Apayerey”, Misión Tacaaglé, Portón Negro, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, General Manuel Belgrano, Loma San Pablo y El Cogoik.

Los operativos sanitarios se desarrollaron de 7 a 13 horas y todas las personas concurrieron con barbijo colocado y Documento Nacional de Identidad (DNI), respetándose las medidas dispuestas por la pandemia.

Belgrano

En General Manuel Belgrano, localidad ubicada a unos 240 kilómetros de la ciudad capital, un hombre que recibió la vacuna destacó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el trabajo mancomunado llevado adelante entre el personal de salud, el equipo de la Municipalidad local, la Policía Provincial, la Delegación Zonal, los docentes y los voluntarios militantes.

“Es algo muy lindo para nuestra seguridad”, dijo, a la vez que pidió a la población “tomar conciencia de lo grave que es esta pandemia y no se dejarse llevar por aquellos que dicen que el virus no hace nada; no es así, tenemos que cuidarnos y cuidar a todo el resto”.

“Gracias al señor Gobernador estamos en esta situación, donde nos están dando la posibilidad de la vacuna”, acentuó. “Estoy contentísimo”, acotó.

Otro belgranense elogió al gobernador Insfrán por llevar adelante una campaña de vacunación donde se evidencian la equidad y la justicia social. “Es muy importante, porque la gente está con miedo a este virus”, marcó.

A su vez, la doctora Rosa Allende, encargada del vacunatorio dispuesto en la EPES Nº 17, donde fueron inoculadas las personas de las clases 1951 a 1960, contó: “Estuvimos desde las 6 de la mañana trabajando a full. Se aplicaron las vacunas y fue todo bastante ágil gracias a la colaboración del personal del Municipio, el área de salud, la Policía y los voluntarios”.

“Los abuelos estaban felices, vinieron desde temprano a recibir su vacuna”, remarcó, en tanto que “nosotros muy contentos por poder protegerlos, ya que son los que están más expuestos por todas las patologías que tienen”.

Un panorama similar se vivió en la Escuela Nº 235, puesto que allí, de acuerdo al padrón correspondiente, los adultos de las clases 1918 a 1950 recibieron la primera dosis de la vacuna.

“Muy contenta, feliz y agradecida por el esfuerzo que se hace para llevar la vacuna a las diferentes localidades y colonias. Es una emoción muy grande la que sentimos porque realmente esperábamos tanto esta vacuna. Es una luz de esperanza para todos”, significó conmovida una mujer.

“Me atendieron muy bien”, sumó un hombre que orgulloso mostró su carnet de vacunación contra el SARS-CoV-2.

Política sanitaria

El intendente de Belgrano, Aldo Minetti, acompañó la jornada histórica para la localidad, enfatizando que “desde muy temprano comenzamos las tareas, la gente acudió a los vacunatorios y fue todo un éxito”.

“Pudimos cubrir a los adultos mayores de nuestra localidad y colonias vecinas, así muy agradecidos al Gobierno del doctor Insfrán por esta cobertura que brinda a la población, demostrando una vez más que (el primer mandatario) hace política sanitaria, no partidaria”, acentuó.

Sonia González, directora de la Escuela Nº 235, comentó que “en nombre de la comunidad educativa y de Belgrano, les brindamos una cordial bienvenida a todos los que nos acompañaron en este día tan importante, porque vimos a nuestros abuelos muy contentos por poder recibir la vacuna”, agradeciendo al “equipo de trabajo del gobernador Insfrán que dijo presente en esta localidad para cuidar la salud y la vida de todos”.

Testimonios

En la EPEP Nº 107 de Villa Real, donde se inmunizó a las personas comprendidas en las clases 1918 a 1960, realzaron que “vinimos una jornada muy importante, ya que pudimos vacunar a nuestros adultos mayores que son los más afectados por la pandemia”.

Asimismo, Laguna Gallo se vacunó en la EPEP 108. El director de dicho establecimiento educativo, Antonio Aguilar, expresó que “esperábamos con mucha ansiedad la vacunación contra el COVID-19 y, como se pudo apreciar en la transmisión especial de la Red de Medios y la cobertura exclusiva de esta Agencia, desde tempranas horas los adultos mayores se acercaron a recibir la primera dosis.

“Laguna Gallo concentró a personas de las colonias vecinas, como por ejemplo Salvación y El Pombero”, informó, elogiando “el trabajo conjunto que se realizó con el área de salud y los diferentes niveles educativos que estuvieron abocados a esta tarea de organización del operativo”.

En el caso de la colonia Loro Cué, la vacunación se concentró en la EPEP Nº 280, que también recibió a los pobladores de Isla Azul. “Queremos agradecerle al Gobernador por cuidar siempre la salud de la población”, subrayó la directora del establecimiento escolar, Miriam Colman.

Según se precisó a AGENFOR, unas 34 personas estaban empadronadas para recibir la primera dosis contra el coronavirus.

“Esto es algo muy importante, estamos felices porque nos da seguridad”, destacó Francisco, poblador de Isla Azul, mientras que Clementina acotó: “Me vacuné, así que muy esperanzada y contenta”.

En Soldado Heriberto Dávalos “Apayerey”, la EPEP Nº 118 albergó el operativo de inmunización de las personas comprendidas en las clases 1918 a 1960.

Reinaldo del Valle, director de la escuela, aseveró que “fue una jornada histórica porque nuestros vecinos fueron beneficiados por esta acción del Gobierno de la provincia”, puntualizando que 52 personas recibieron la primera dosis de la vacuna.

Espinillo

En El Espinillo, localidad situada sobre la ruta nacional 86, a unos 200 kilómetros de la capital, las clases 1918 a 1950 asistieron a la EPEP N° 340; en tanto que de 1951 a 1960 lo hicieron en la EPEP N° 246, logrando así dar cobertura a más de 1000 adultos mayores de esa zona del territorio.

En este último establecimiento educativo, una enfermera del hospital de la localidad que formó parte del operativo distinguió a esta Agencia: “Siento un orgullo total por haberles aplicado las vacunas a mis compueblanos, llevando así un bienestar a todas las personas adultas mayores”.

“Para nosotros, este sábado fue un día de fiesta. No hay palabras para describir la alegría que sentimos todos los espinillenses, de la zona urbana y de la rural, por recibir este regalo tan preciado que es la protección para nuestros adultos mayores”, puso de relieve el intendente Carlos Sotelo.

Contundente, realzó que “estamos muy felices, orgullosos y sobre todo muy convencidos de que las políticas públicas en materia sanitaria que lleva adelante el doctor Insfrán realmente son efectivas y tienen un solo objetivo que es cuidar la salud y la vida de todos los formoseños”.

“Espinillense con toda el alma y feliz poder haber recibido la vacuna contra el COVID-19”, resumió un vecino de la localidad.

Salud y vida

En Misión Tacaaglé, las actividades se concentraron en la EPEP N° 212, donde se les aplicó la vacuna a los comprendidos en las clases 1918 a 1960.

“Es un día histórico para nuestro pueblo, especialmente para nuestros adultos mayores. Estamos felices y agradecidos a nuestro señor Gobernador, como también con nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, porque estamos garantizando la salud y la vida”, afirmó la profesora Nimia Alejandra González, directora de la mencionada escuela.

“A las 5.30 horas ‘saltamos’ de la cama y nos preparamos para ir a vacunarnos. Estamos felices porque el gobernador Insfrán se preocupa por nuestra salud”, destacó Mirta, mientras que a su esposo Victoriano resaltó: “Es una gran alegría porque se trata de nuestra salud, así que muy agradecidos con la gestión del Gobernador, que es única en el país”, cerró.