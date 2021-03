Samaniego: “Estamos firmes en el cuidado de la salud y la vida de los formoseños”

El jefe del Bloque Justicialista de la Legislatura Provincial, Agustín Samaniego, subrayó que “estamos absolutamente firmes en nuestra decisión de cuidar la salud y la vida de los formoseños”.

En declaraciones a AGENFOR, evidenció que la llegada a Formosa de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Waldo Wolff “vino a confirmar lo que veníamos señalando hace un tiempo: las marchas contra el Gobierno provincial tienen un tinte político”.

No obstante, dejó en claro que “muchos ciudadanos reclaman porque son afectados de manera directa o indirecta por las medidas sanitarias y nosotros lo entendemos y los escuchamos”, remarcando que “estamos dispuestos a colaborar y ayudar en ese sentido”.

Rechazó que “todo el arco opositor esté en las marchas” y que “diputados provinciales y concejales capitalinos estén peleándose por el cartel en una conferencia de prensa para figurar lo más cerca posible de la mesa”.

Para el legislador, ello “habla de una intencionalidad política que está empañando las marchas que durante todos estos días han hecho los comerciantes, quienes tienen toda la libertad de hacerlas”, asegurando que los integrantes de ese sector “deben quedarse tranquilos, porque el Gobierno provincial y el gobernador Gildo Insfrán escuchan a todos”.

“No solamente se gobierna para el 70% que lo ha votado, sino absolutamente para todos: para los que están de acuerdo y también para los que no”, recalcó.

Sin embargo, expuso que “no podemos dejar de decir que esto tiene una intencionalidad política, no solamente provincial, sino también nacional”.

“La mayoría de las personas van a las manifestaciones con un ánimo de reclamarle al Gobierno, pero (el viernes pasado) se metió un grupo de violentos y ahora todos los políticos que están desesperados por una cámara, votos y salir en los medios nacionales”, reprochó.

En esa línea, Samaniego reiteró que “estamos absolutamente firmes en nuestra decisión de cuidar la salud y la vida de los formoseños”.

“¿Estamos absolutamente herméticos en las decisiones y no escuchamos a nadie? No, de ninguna manera. No está eso en el ánimo del Gobierno provincial, así como tampoco el doctor Insfrán busca perjudicar a los comerciantes”, robusteció ante esta Agencia.

Por lo expuesto, planteó “separar la paja del trigo” y “saber que las medidas que toma cualquier Gobierno del mundo no son óptimas, tienen sus efectos colaterales”.

Para finalizar, acentuó que “para tener estos resultados sanitarios debemos que ser estrictos en las medidas. Así lo hemos sido y así nos está yendo. Tenemos una luz de esperanza, la vacuna, con la cual ya se está empezando a terminar esta situación”.

“Vamos a mirar hacia atrás y veremos que aún con mucho sacrificio personal y colectivo hemos logrado sobrellevar esta pandemia con la menor cantidad de muertes posibles”, concluyó.