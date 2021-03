Para Bay, opositores nacionales y locales “buscan sacar rédito político” de las manifestaciones

El doctor Hugo Bay, referente del Partido Concertación FORJA, denunció que dirigentes opositores nacionales y provinciales “buscan sacar rédito político” de las manifestaciones de los comerciantes, en “una clara maniobra de desestabilización en un año electoral”.En declaraciones a AGENFOR, advirtió que “el pueblo formoseño es testigo y víctima de una utilización política por parte de determinados referentes opositores locales y nacionales que vienen a Formosa a buscar rédito político, en una clara maniobra de desestabilización en un año electoral que hace que asuman esta actitud rastrera”.Comentó que desde FORJA “hemos elaborado un documento en el que hemos fijado nuestra posición”, reprochando además que “los medios porteños que forman parte del poder concentrado del país se presentan como nacionales, pero en realidad no son tales, ya que se encuentran en la Capital Federal y ponen la noticia que a ellos se les ocurre”.“Siempre hablan en negativo de Formosa –rechazó-. Nunca ponen noticias positivas de nuestra provincia”, como por ejemplo la habilitación de cuatro edificios educativos en el inicio del ciclo lectivo 2012, el pasado martes 2 de marzo, además de la vacunación contra el COVID-19 de los adultos mayores y los docentes, entre otros significativos hechos.Para Bay, “todo eso no rige, vienen solamente a Formosa a cubrir noticias malas, en una clara actitud de manipulación que forma parte de una estrategia”.Aseveró que “a eso son funcionales estos dirigentes que vienen”, reprobando que en el caso de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, se trata de “una dirigente que jamás pisó Formosa cuando fue funcionaria nacional (ministra de Seguridad)” y ahora “como representante de una visión unitaria de nuestro país viene detrás de un reclamo que hay” por parte de los comerciantes.“Existen desde ya situaciones que merecen ser atendidas y a las que, como siempre sucedió, el Gobierno provincial les buscará una salida”, afirmó.En ese aspecto, hizo notar a esta Agencia que el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, ya anunció que se mantienen conversaciones con las cámaras empresariales para arribar a acuerdos con el sector comercial. “Así salimos adelante siempre los formoseños”, acotó.“Lo que hacemos es poner en alerta y denunciar esta pretendida utilización política por parte de dirigentes que, en definitiva, no les importan los formoseños, sino que en realidad vienen a tratar de ensuciar la cancha”, finalizó.