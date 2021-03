Piden la expulsión en Diputados de Buryaile, por haber viajado en avión siendo positivo de COVID

La diputada nacional del Frente de Todos por Formosa, Graciela Parola, solicitó la expulsión del cuerpo de su par radical Ricardo Buryaile: “viajó hasta Buenos Aires con diagnóstico de COVID positivo”, sostuvo. Además, la legisladora reprochó a la oposición que haya promovido las aglomeraciones y la desobediencia civil en un contexto de circulación comunitaria del virus.

En este sentido, Parola expresó que “el diputado Buryaile ha cometido una inconducta que ha puesto en riesgo la salud y la vida de las personas, especialmente en este contexto de pandemia por COVID-19 que estamos atravesando”. Razón por la cual presentó un proyecto para expulsarlo de la Cámara baja por inhabilidad moral.

La legisladora dijo que “el diputado, habiendo mantenido contacto estrecho con personas COVID positivo y habiéndose testeado el día miércoles 24 para salir de la provincia de Formosa, abordó un avión ese mismo día en la ciudad de Resistencia, de la empresa Aerolíneas Argentina (vuelo 1780) con destino a la ciudad de Buenos Aires, a los fines de participar de las actividades legislativas en el Congreso de la Nación, violentando los protocolos sanitarios establecidos”.

En este marco, Parola planteó dos escenarios posibles de lo que pudo haber sucedido con Buryaile: “O abordó un avión ya sea desconociendo el resultado de un testeo previo o, lo que podría resultar más grave aún, conociendo el mismo y ocultándolo para poder llevar adelante el viaje”.

Y aseveró: “Esta es una clara conducta más que impropia para cualquier ciudadano, y más aun para un legislador nacional”.

También, la legisladora enfatizó: “Bajo ningún punto de vista debe permitirse el abuso y la mala utilización para satisfacer intereses personales, adjudicarse potestades que de ninguna manera los fueros nos conceden, o lo que es más grave aún, para fundamentar el incumplimiento de medidas sanitarias y de bioseguridad”.

Por lo que, “queda más que en evidencia la clara inhabilidad del diputado Buryaile para permanecer en el cargo que el pueblo le ha confiado, ante tamaña inconducta”, y añadió que no busca estigmatizar a los contagiados, sino que “lo que se cuestiona es la actitud y la conducta reprochable de un diputado de la Nación”.

Para la diputada justicialista, minimizar la actitud de su par “sería entonces desconocer todo el trabajo y el esfuerzo cotidiano que desde hace más de un año se vienen desarrollando en los gobiernos provinciales y en el Gobierno nacional para detener el avance de la pandemia de COVID-19, que tantas vidas de compatriotas ha costado”.

Formosa

Parola denunció que legisladores de la oposición “se han fundado en los fueros para saltear los controles sanitarios”. “Eso fue lo que fueron a hacer a Formosa y lo que ha fomentado siempre este diputado que hoy llora lágrimas de cocodrilo”, advirtió.

La legisladora aseguró que “la causa de los contagios que tenemos hoy son todas esas manifestaciones, esas aglomeraciones que han realizado”, y advirtió que “mientras ellos se manifestaban en Clorinda -hoy la ciudad con más contagios y más muertes en la provincia- fallecía nuestro primer médico en la línea de batalla contra el COVID, Enrique Servian”.

Luego, la diputada indicó que “se ofenden si salen panfletos con sus caras pero ellos pueden tener acá a Gildo Insfrán vestido de preso”, en alusión a una imagen que pegó en su banca Mónica Frade (Coalición Cívica).

“No vi la foto de (Horacio) Rodríguez Larreta cuando amontonó a los abuelos en el Luna Park; no vi la foto de Larreta cuando privatizó las vacunas y las entregó a las prepagas; no vi la foto del ministro de Salud de Corrientes, que se llevaba en su camioneta 900 dosis de vacunas; no vi la foto del intendente de Olavarría, que ni bien empezó la campaña de vacunación echó a perder 400 dosis; no vi la foto de Gerardo Morales, que se abalanzó sobre los trabajadores en una brutal represión”, culminó Parola.