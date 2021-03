Ibáñez sobre Ganancias: “Es una de las pocas leyes que logra unanimidad y es una gran noticia para los trabajadores”

Además, el ministro argumentó que dicha normativa acrecentará el poder de compra de los beneficiarios y movilizará el consumo.

En diálogo con AGENFOR, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Oscar Ibáñez, se refirió a la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que reforma el impuesto a las ganancias.

El mismo fue aprobado con 241 votos a favor y tres abstenciones y eximirá de ese tributo a más de 1.200.000 trabajadores y jubilados argentinos.

“Fue aprobado casi por unanimidad porque, que sólo tres diputados del lote de Cambiemos no lo hayan hecho, no importa, creo que hay unanimidad en que los trabajadores no tienen que pagar impuestos a las ganancias si sus sueldos son impuestos brutos de menos de 150 mil pesos”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, aseveró que este proyecto acrecentará el poder de compra de los trabajadores beneficiados y “van a tener unos pesos más en su bolsillo que va a ir al consumo”.

“El trabajador no es el que especula comprando dólar blue ni cosas raras, lo utiliza para pagar algunas cuentas o cosas elementales para la casa, alimentos y medicamentos”, manifestó.

Y agregó: “Estamos más satisfechos todos, es una de las pocas leyes que logra unanimidad, consideramos que en este momento va a ser muy bueno para el bolsillo de los trabajadores. Esperemos que el Senado de la Nación rápidamente trate el tema, se convierta en ley, así una vez sancionada la pueda promulgar el Presidente”.

Además, el responsable de la cartera económica recordó que, cuando Alberto Fernández era candidato al ejecutivo nacional habló de “revisar el tema ganancias”, aunque no prometió sacarlo porque “no sabía el impacto que iba a tener en las cuentas públicas”; en cambio “el que dijo en campaña que iba a sacar erradicar este impuesto fue Macri”.

“El impacto que tiene en las finanzas es importante, es un impacto que se está calculando en más de 40 mil millones de pesos que dejaría de percibir el tesoro nacional y para aclarar, más del 52 al 54% de este importe, es de las provincias, lo que es coparticipable, es un esfuerzo conjunto del tesoro nacional y provincial”, explicó Ibáñez.

En ese marco, señaló que, el Presidente Fernández, también envió otro proyecto de ley: “Es el que incrementa al pago de las grandes empresas, ellas antes tributaban un porcentaje y Macri le bajó como 10 puntos a ese porcentaje, se trata nuevamente de restituirlo, como decimos vulgarmente, un poco para tapar el agujero fiscal”.

Por último, el ministro habló sobre el impacto de esta futura ley en la economía provincial y aseguró que si “logramos que se apruebe una ley que vuelva a tributar a las grandes empresas y los que más tienen, como lo hacían antes, va a ser prácticamente neutral”.

“Y si no lo fuere, gran parte se va a volcar al consumo y el consumo también tiene impuestos coparticipables, fundamentalmente el IVA, así que no va a ser gravoso para las provincias. Y creo que es una muy buena noticia para los trabajadores”, concluyó Ibáñez.