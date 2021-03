Hubo vacunación a docentes y personal educativo en Escuela Scalabrini Ortiz

Este domingo a partir de las 8 se llevó a cabo la vacunación contra el COVID-19 destinada a docentes y personal educativo, mayores de 60 años, en actividad, y a los docentes y personal educativo menor de 60 años, que en la oportunidad anterior no pudo recibir la dosis, por diferentes motivos.

La actividad tuvo lugar en la EPES N° 27 Raúl Scalabrini Ortíz de Formosa Capital, con la coordinación del Ministerio de Cultura y Educación, Ministerio de Desarrollo Humano más el invaluable servicio de los voluntarios por la Salud y la Vida.

El ministro de Cultura y Educación Alberto Zorrilla, presente en el lugar dialogó con Agenfor y señaló que “Se trata de la segunda parte de vacunación a docentes, la primera fue el domingo pasado, donde se vacunaron los que están en actividad, en las escuelas”.

“Este domingo se vacunaron los docentes y personal educativo, mayores de 60 y todos los demás que no se vacunaron por diferentes motivos. Se está controlando mediante un padrón de Educación y otro padrón que tiene Salud (…) De allí pasan al sector de vacunación donde le preparan el certificado y se los inocula” explicó la metodología.

Señaló el funcionario que a la fecha la vacunación a personal educativo en Capital superó el 90% con la primera dosis, al igual que en Clorinda y el oeste provincial.

Sobre el proceso de vacunación, señaló Zorrilla que “Estamos cubriendo las zonas de mayor circulación viral, para cortar la transmisión, porque una vez que está vacunada (la persona) disminuye la posibilidad de contagio, de transmisión” explicó e incluso el 10% que de todas formas puede infectarse, al estar vacunado disminuye la posibilidad de que desarrolle la enfermedad en forma grave o muera.

Con esta programación de vacunación, creo que vamos a lograr un corte en la transmisión y un control de la transmisión en poco tiempo.

El titular de Educación valoró la vacunación aunque aclaró que no es el único factor a tener en cuenta en la evaluación de la vuelta a actividades áulicas en forma presencial o semipresencial: “ “Hay que ver, no solo depende de la vacunación de los docentes que sí es un factor muy importante para volver al aula en forma presencial o semipresencial, también hay que tener en cuenta el comportamiento de la población con el uso del barbijo, la distancia, no compartir mate ni tereré, eso debe cumplirse”.

Antes de finalizar la jornada, los distintos docentes que fueron vacunados agradecieron la organización y rapidez con que se llevó a cabo todo.

“Trabajo en tres instituciones, debo decir que esta vacunación fue rápida, varias personas trabajando, recibimos las indicaciones adecuadas, ni siquiera pude tomar el agua que me ofrecieron, porque ya estoy vacunado” señaló Ricardo, antes de volver a su casa.

“Dentro de 21 días tendremos los anticuerpos necesarios, cuando estemos vacunados con la segunda dosis, esto es algo que hablo con mis estudiantes, no solo de la vacunación, sino también de los cuidados que todos debemos tener, para evitar contagiarnos” señaló por su parte Eduardo.