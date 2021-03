Formación Docente Continua y una agenda de capacitaciones para los docentes

Desde la llegada del coronavirus, el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, a través de varios organismos dependientes de la cartera, brindó diferentes capacitaciones en base a las necesidades de nuevos saberes demandados por los tiempos actuales. Tal es el caso de la Coordinación Provincial de Formación Docente Continua, quién, en este nuevo ciclo, llevará a cabo más talleres y cursos.Estas nuevas propuestas se desarrollan con la idea de seguir formando grupos con los diferentes niveles, equipos técnicos y de capacitadores, para poder estar cerca de los docentes, brindándoles las herramientas necesarias para que ellos puedan acompañar a sus estudiantes, con el formato que la realidad epidemiológica de cada lugar demande.“Habíamos proyectado comenzar las clases de una forma presencial, pero en algunas zonas tuvimos que iniciar a distancia. Por eso, más allá de que se recupere la semipresencialdad y paulatinamente la presencialidad, la idea es seguir reforzando la capacitación en herramientas de educación a distancia, con los distintos materiales que ya conocemos como el classroom, y las videoconferencias que han demostrado la utilidad para poder acercarse a los estudiantes”, expresó el coordinador de Formación Docente Continua, Licenciado Claudio Chávez.Y en contexto, agregó: “También, aquellas herramientas básicas como es el WhatsApp y el mail (…) Además, formar a los docentes para acompañar a aquellos estudiantes, que no tienen conectividad, a través de cuadernillos, materiales impresos para que puedan retirarlos por el colegio y después hacer una propuesta didáctica acorde a la semipresencialdad”.En relación a la agenda de acciones a desarrollar este año, indicó: “Vamos a trabajar lo que se denomina aula invertida, que es poder formar a los docentes para acompañar a los estudiantes a que aprovechen el tiempo real de clases (…) y así evitar que, luego deban hacer solos los trabajos prácticos en casa”, agregó el Coordinador.“Por eso, el aula invertida que ha nacido en los contextos de ruralidad y que luego se ha transformado en una metodología propia para poder trabajar en todo los niveles y modalidades (…) en la cotidianeidad, también es un método válido.Por otra parte, continuó desarrollando la agenda e informó: “Desde mediados de marzo vamos a estar con las capacitaciones de las distintas herramientas tecnológicas al servicio del fortalecimiento de las instituciones y del proceso de enseñanza y aprendizaje para todos los niveles”“Además, vamos a tener distintos tipos de capacitaciones en cuanto a la profundización de desarrollo de capacidades, tanto cognitivas como socioafectivas, capacitaciones sobre el trabajo de multiproyecto, sobre como poder trabajar de forma ciclada”, manifestó Chavez y agregó que, las mismas se informarán con tiempo y también, a través de qué medios se realizarán.Para finalizar, dijo: “Esperamos que todos nuestros docentes nos acompañen, que nos podamos declarar aprendices y al servicio de nuestros estudiantes y que este año realmente sigamos avanzando. En el 2020 no se perdió ningún día de clases (…) y este 2021 será igual, seguiremos acompañando a nuestra comunidad educativa y formándonos como debe ser una escuela, en constante aprendizaje”, cerró el Licenciado.Jornadas de Semana FederalEl 10 de marzo, la Coordinación de Formación Docente Continua y la Dirección de Educación Superior junto al Ministerio de Educación de la Nación, lanzaron las Jornadas de Semana Federal de Formación Docente. Las mismas, se llevarán a cabo hasta el 10 de abril y están destinadas a docentes de todos los niveles obligatorios. Es de acceso gratuito y libre y se puede acceder ingresando al enlace que se encuentra en el Facebook del Ministerio de Cultura y Educación.“Es una propuesta que el INFoD, a nivel nacional, realiza para que se pueda hacer un análisis y reflexión en el inicio de clases, para efectuar los ajustes necesarios teniendo en cuenta la experiencia vivida en el 2020”, detalló Chávez.En relación a ello, ejemplificó con una de las últimas actividades realizadas por la cartera, Aprender: puentes de igualdad: “Lo que hemos aprendido ahora en la experiencia de puentes de verano donde, juntos con un grupo de tutores, coordinadores docentes, hemos salido a buscar a nuestros estudiantes, sobre todo a aquellos que han tenido poca conectividad o poca relación con la escuela, los invitamos a volver y les hemos preguntado cuales eran las razones por las cuales no pudieron conectarse, para así poder hacer las adaptaciones de propuesta de cómo acompañar a estos estudiantes”. A su vez, aclaró que otro de los propósitos es brindar las posibilidades de equidad y de acompañamiento durante el presente año escolar.Por otra parte, comentó: “Habrá una cuarta jornada a nivel jurisdiccional, en donde vamos a trabajar específicamente cuestiones de la organización de los procesos institucionales y áulicos aquí en Formosa. La idea es que para la primera semana de abril se pueda estar trabajando sobre jornadas institucionales en donde las escuelas (…) puedan hacer los ajustes adecuados, para que el acompañamiento de los estudiantes sean los mejores y así podamos brindar el mejor servicio educativo”.Para finalizar el Coordinador indicó: “La capacitación es el instrumento pedagógico que tiene el Ministerio para reforzar sus políticas educativas (…). Busca que todos los docentes tengan las herramientas, el alcance, las capacitaciones y el acompañamiento para sentirse fortalecidos y fortalecerses como comunidad educativa”.Capacitaciones para el crecimiento comunitario“Queremos resaltar que las capacitaciones que brindamos y, por ideología de este Ministerio, no son individualistas, es decir, para juntar certificados o puntaje, que aclaro, tampoco está mal, sino que, aparte de ese beneficio, se busca el crecimiento comunitario y que ese conocimiento adquirido se ponga en práctica en las escuelas”, declaró Chávez.Y amplió: “Por eso nos declararnos permanentemente como comunidad de aprendizaje, para poder sumar todos aquellos conocimientos y capacidades posibles que esta circunstancia extraordinaria nos ha traído”.