“El gobernador Insfrán no claudicará en intentar solucionar los efectos nocivos de la pandemia”

El presidente del bloque de diputados justicialistas en la Legislatura, Agustín Samaniego, cargó contra los dirigentes de la oposición provincial, reprochando que “no existe el medio que no hayan utilizado para atentar contra las medidas sanitarias, creyendo que lo golpean al gobernador Gildo Insfrán, pero en realidad atentan contra el pueblo formoseño”.

En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el legislador dejó en claro que “el gobernador Insfrán y todos los formoseños no vamos a permitir que nos dobleguen”.

Desde la oposición provincial y nacional “nos han puesto obstáculos muy fuertes que van a representar un aumento de los contagios y los fallecimientos por COVID-19, pero el Gobernador no claudicará, seguirá intentando solucionar y mitigar los efectos nocivos de la pandemia”.

“Necesitamos el compromiso de toda la población, porque lastimosamente hay un grupo de formoseños que, por más que sea difícil decirlo, promueven el contagio, inclusive ellos mismos se han contagiado”, reprendió al referirse a los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC).

“La oposición no puede entender que al Gobernador no le importe perder una elección con tal de salvar la vida de un formoseño, no lo puede comprender porque tiene otros códigos –indicó-. Luis Naidenoff, Ricardo Buryaile y Gabriela Neme, que son los líderes de la oposición, tienen otros códigos éticos, otra moral y otra concepción acerca de la vida, la enfermedad y la muerte”.

Tajante, sostuvo que “ellos son los responsables de este aumento de contagios de COVID-19 que estamos teniendo hoy. Promovieron las marchas sin ningún tipo de cuidado y mediante presiones políticas y mediáticas al Poder Judicial consiguieron que nos quedemos sin el ingreso ordenado y administrado y además que tengamos que liberar casi todas las actividades, casi sin restricciones de ningún tipo”.

Advirtió que ello sin dudas “representará un aumento de los casos positivos y las muertes” por esta enfermedad, evidenciando que el ejemplo más claro de esto es el diputado nacional Buryaile, quien “sabiendo que tenía coronavirus viajó en avión durante una hora y media a Buenos Aires”.

Para Samaniego, esto demuestra que “no sólo no le interesa su propia salud, sino la de los que estaban al lado”, entendiendo que si el radical tiene esa conducta “tampoco le van a importar los contagios en Formosa”.

“Subestiman la enfermedad y no se dan cuenta que no pueden hacer política con este tipo de cosas, no entienden que no es de buena persona”, reprochó el diputado justicialista.

En ese sentido, marcó: “Me preocupa la oposición que tenemos en Formosa porque de verdad no entienden el drama que estamos viviendo, que no se trata sólo de Formosa, sino de Argentina, de países hermanos como Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay y el mundo”.

“En todos lados se está viviendo una pandemia y acá lograron de alguna forma que no exista ningún tipo de restricciones, cuando no podemos tener una vida normal porque estamos en una contingencia de estas características”, cuestionó.

Vacunación

No obstante, enfatizó a esta Agencia que “el mensaje que le enviamos a la población es positivo, de fuerzas, optimismo y esperanzas”, poniendo en valor que “estamos vacunando” contra el COVID-19.

“Este miércoles se vacunó en dos clases en varias localidades del interior provincial y la capital formoseña y ya estamos en los 64 y 65 años –destacó-. Vamos avanzando, hay una luz de esperanza y en ello el gobernador Insfrán está todo el tiempo atento a que la inmunización salga lo mejor y lo más rápido posible”.

Puso de resalto que “así está sucediendo, ya que ni bien llegan las vacunas, a los dos días ya no tenemos más porque vacunamos de manera acelerada, organizada y con criterio epidemiológico”.

A su vez, ante la Semana Santa, fue categórico en exhortar a la ciudadanía a “seguir cuidándose”. “Le pedimos encarecidamente a la gente que no vaya al interior ni salga de la provincia. Si bien sabemos que muchos lo harán, lo comprendemos, pero les pedimos por favor que no salgan”, instó.

Provocaciones

Asimismo, tajante, repudió los encuentros clandestinos que durante toda la cuarentena hicieron los dirigentes de la oposición, quienes siguieron realizando asados, cenas los días sábados y partidas de truco. Ahora, en medio de la ola de contagios, salieron a la luz varias imágenes.

“Son provocaciones”, condenó. “Desestiman el virus, piensan que son invencibles y que no les puede pasar absolutamente nada”, reprobó.

Para Samaniego, las fotos de los referentes opositores en encuentros clandestinos “no son una provocación a Insfrán, sino a todos los trabajadores de la salud, que hacen más de 4 mil hisopados por día, que están vacunando en localidades del interior y la ciudad capital, que están luchando contra el coronavirus en el Hospital Evita y que atienden exponiéndose ellos mismos y a sus familias”.

“Realmente nos desconcierta la conducta que ha tenido la oposición provincial, intentando poner trabas de todo tipo a todas las medidas que implementa la provincia, que son las mismas que adopta el mundo”, señaló.

“Nunca les gustó nada, ninguna medida, ni el ingreso ordenado y administrado, ni los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), ni el uso del barbijo, ni el distanciamiento social ni las restricciones –enumeró-. Pero tampoco presentaron un plan alternativo. Su única respuesta fue usar la violencia y querer tomar la Casa de Gobierno de Formosa”.

Manifestó que “quisieron hacer lo mismo que en Estados Unidos, donde tomaron el Capitolio y hubo cinco muertos. Intentaron tomar una institución pública y que haya algún herido grave. No tuvieron suerte porque cuando uno actúa de mala fe no tiene suerte”.

“Lo que no logran en las urnas lo buscan por todos los medios. No existe el medio que ellos no hayan utilizado para atentar contra las medidas sanitarias, creyendo que lo golpean a Insfrán, pero en realidad atentan contra el pueblo formoseño”, finalizó.