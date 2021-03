Con la inauguración de cuatro obras educativas, el gobernador Insfrán habilitó el ciclo lectivo 2021

Con la inauguración del edificio escolar 1390 de su gestión al frente del Poder Ejecutivo, el mandatario provincial dejó iniciado el ciclo lectivo 2021. Fueron cuatro habilitaciones en una mañana, siendo las dos últimas el Jardín de Infantes N° 12 “Lunita Mimosa” y la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 264 "Padre Gabriel Grotti" de la Colonia Martín Fierro.

Allí, el primer mandatario provincial destacó que estas inauguraciones no se ven en otros lugares. “Empiezan las clases y en el mismo día se inaugura una escuela secundaria técnica, una escuela de Nivel primario en Rodeo Tapití, una escuela de Nivel Primario y un jardín de infantes en colonia Martín fierro”, indicó, en declaraciones que recogió AGENFOR.

“Con esta cantidad de obras llevamos 1390 escuelas realizadas en el territorio de la provincia, y las comparaciones a veces son odiosas, pero lo son más cuando viene gente de afuera y nos quieren juzgar con su parámetro”, cuestionó.

En ese sentido, el titular del PEP se refirió a la Capital Federal como el “distrito más rico del país”, cuyo jefe de Gobierno había prometido construir 54 escuelas y sólo edificó cuatro.

“El expresidente Mauricio Macri llegó y por decreto le aumentó el índice de Coparticipación a la CABA tres veces más, 75 mil millones de pesos”, denunció.

Dijo que aquel distrito, “hoy tiene serios problemas porque ahí solo el 32% del alumnado va a la escuela pública, el resto a privados, donde deben pagar cuotas y ahora con la pandemia mucha gente que se creía de clase media y media alta se dieron cuenta que no era tan así y porque los recursos mermaron deben recurrir a la escuela pública, que no hay”.

Insfrán dijo que entonces se entiende el lamentable dicho que utilizó alguna vez expresidente Macri, quien sinceró su concepción sobre la educación libre y gratuita al marcar "una terrible inequidad, de aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública".

“Ahora entiendo porque el expresidente Macri decía ‘caer en la escuela pública’; aquí no, aquí se forma, se prepara el hombre de bien, dentro de un proyecto que es el Modelo Formoseño para felicidad y grandeza de un pueblo”, argumentó.

Vacunación de docentes

Reveló el primer mandatario que mientras se desplazaba entre una inauguración y otra recibió el llamado del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, preocupado por la organización de la vacunación para docentes en Formosa.

“(…) ya son más de 1200 los docentes vacunados de los 1800 que tienen que vacunarse. Le dije que estamos vacunando y él me llamaba para ver cómo vamos a hacer, es lógico, es de Capital Federal”, subrayó.

Insfrán ponderó la eficacia del operativo de vacunación en Formosa, que al poco tiempo de recibir las dosis, comenzaron a inmunizarse a docentes, mientras que en Capital Federal, distrito que privatizó la campaña, los afiliados por ejemplo del PAMI están rogando por la vacuna.

En ese sentido, remarcó el primer mandatario que “ese lugar (CABA) que tiene la mayor tasa de contagio y de mortalidad por 100 mil habitantes y Formosa es la provincia que tiene menor tasa de infectados y de mortalidad del país”.

Al contestar algunas publicaciones periodísticas que señalaban que en Formosa no existe un sistema de salud público y que el estatus sanitario es gracias a la suerte, señaló que “por suerte que no están ellos gobernando” y agregó que el estatus actual se debe a que “hay una salud pública robusta, fortalecida desde hace mucho tiempo”.

“Aquí no tenemos necesidad de privatizar nada, lo hacemos todo nosotros”, sostuvo.

Corte Suprema

Una vez más, el gobernador Insfrán se mostró agradecido con legisladores nacionales, provinciales, intendentes, voluntarios militantes de la salud y la vida, que permitieron a Formosa cumplir con la manda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le fijó un plazo de 15 días hábiles para dar ingreso a miles de personas al territorio formoseño.

Dijo que fueron muchas las muestras de solidaridad de personas afines a su pensamiento, pero también de otros que ni piensan como él, pero que querían colaborar para que la provincia no renuncie a su exitoso sistema sanitario.

Al revelar algunos datos, Insfrán señaló que “fue uno de los tantos operativos que tuvimos porque solo un tercio de los que decían que estaban en la lista entró, y más de la mitad de los que estaban anotados en la lista que mandó la Corte no tenían domicilio en Formosa y muchos que estaban en la lista, jamás salieron de Formosa”.

“Se van a cansar de operar, no vamos a torcer el brazo, no por tercos, sino porque la razón y la verdad nos asisten. Tenemos la verdad, no lo digo yo, lo están indicando los resultados que tenemos (…) si alguien dice que mentimos, que venga y me lo demuestre, porque mientras ellos hacen este tipo de campaña, nosotros hacemos este tipo trabajo, ¿No es más lindo hacer algo con amor que con odio?”, se preguntó.

Su salud

Antes de finalizar su discurso, Insfrán tuvo palabras sobre su salud: “A mí me enfermaron varias veces, siempre con la cobardía del anonimato, utilizando las redes. Algunos hasta ya me hicieron partir de este mundo, y yo solo digo: los muertos que vos matáis, gozan de muy buena salud”.