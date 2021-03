Bibolini: “No hay sobresaturación de sistemas de salud” de igual manera, advirtió preocupación en el aumento de contagios.

El médico infectólogo, Julián Bibolini, brindó un nuevo parte de salud de los pacientes que cursan su infección por coronavirus tanto en los Centros de Asistencia Sanitaria distribuidos en la provincia, como en el Hospital Interdistrital Evita para la Contingencia COVID 19.En ese sentido, el médico aclaró que, si bien los otros hospitales de la provincia están habilitados y capacitados para atender pacientes COVID, por ahora, la estrategia es usar exclusivamente el Hospital monovalente.Por otro lado, detalló que, de los 68 pacientes internados en dicho nosocomio, 19 están en la Unidad de Terapia Intensiva por su cuadro grave; y 18 de ellos, permanece con asistencia respiratoria mecánica, por ser pacientes “más complejos y con mayor posibilidad de mala evolución”.“El resto de las personas fuera de terapia y en los otros centros, están estables, quienes tengan algún síntoma pueden requerir una internación determinada, pero hasta ahora está controlada la situación”, indicó.En otro orden, Bibolini afirmó que, en la provincia de Formosa, no hay saturación de sistema de salud.“Estuvimos haciendo un monitoreo en las guardias de los distintos hospitales distritales de toda la provincia incluido Clorinda, de si había algún aumento en la demanda por cuestiones de enfermedades respiratorias, y no hay ninguna sobre saturación, así que estamos esperanzados que se mantenga de esta forma”, señaló.Y advirtió que, los números de nuevos diagnósticos, “siguen preocupando” porque “son altos”.“Si uno compara esta relación por 100 mil habitantes, la ciudad de Clorinda mantiene un número alto al igual que Formosa Capital, superamos los 50 casos por 100 mil habitantes, un número significativo, por lo tanto, nos indica que hay una circulación moderada pero que no es baja”, explicó el profesional.E instó a la sociedad formoseña, a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias vigentes: mantenimiento de la distancia social, el uso del barbijo y la higiene de manos.“Hay que tratar de acatar todo lo que se pueda de las medidas que se puedan para disminuir la detección de nuevos diagnósticos que nos permita tener mejor vida para el resto de la población”, concluyó.