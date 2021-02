Repudio ante intento de operación mediática a costa de un niño originario

El doctor Víctor Fernández, director del hospital “La Madre y el Niño”, desmintió las declaraciones del diputado provincial por el PRO-Cambiemos, Enrique “Quique” Ramírez, quién aseveró que una mujer fue trasladada a la localidad de Ingeniero Juárez, luego de parir, para realizar la cuarentena correspondiente por ser contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19, mientras que su hijo fue trasladado al hospital de Formosa Capital; sin saber de su paradero exacto por una semana.





A la vez, la dirigente Ramona Gimenez, instó a la oposición local que “dejen de utilizar al pueblo originario para sus fines políticos”.





En este sentido, el doctor Fernández, explicó que en el Servicio de Neonatología del hospital La Madre y el Niño constantemente se recibe derivaciones de toda la provincia y que en el caso particular, de público conocimiento, “en ningún momento se lo secuestró, ya se mantiene contacto con los familiares de los pacientes que son derivados. Hay casos en que la mamá o el papá no pueden -o no quieren venir- e igual se recibe a los pacientitos pero en ningún momento se pierde el contacto con ellos, es totalmente falso eso”.





“A lo mejor la comunicación no es diaria, pero cada dos días nos comunicamos con los familiares para ponerlos en conocimiento. Además para que reciban el alta médica se espera a que el paciente succione la mama para tomar la leche y tenga 2 kg o más”, agregó.

Puso en conocimiento también que al salir del nosocomio, los niños o niñas son proveídos de pañales, mamadera y leche fortificada, “para que no le falte nada” en su retorno.





Por su parte, la dirigente justicilista Pilagá, Ramona Gimenez, lamentó que la oposición se “aproveche” de diferentes situaciones e intente sacar rédito político.

“Nosotros sabemos quienes son ellos, se aprovechan de esta situación que atravesamos, de la situación sanitaria que es mundial y de este caso puntual”, comenzó.





Asimismo, comentó que “al niño jamás se lo secuestró, fue a Formosa por problemas respiratorios y lo quisieron utilizar para mentir, quieren sacar provecho de los pueblos originarios y nosotros ya no somos objeto de juegos, nos damos cuenta quién es quién”.





“Nos vienen con espejitos de colores diciendo que son defensores de derechos y, ¿Cuándo se han acercado a las comunidades? ¿Cuándo su línea política hizo algo por el pueblo originario?, pero cuando hay problemas ellos se acercan para agrandar todo. Duele lo que hacen, utilizan a las comunidades aborígenes, juegan con mis hermanos y necesitamos que pongan fin a esta utilización por rédito político, para aparecer en los medios nacionales. Quieren voltear a nuestro gobierno, el gobierno que nos dio obras a las comunidades aborígenes, que nos cuida, que siempre está al lado del que menos tiene”, enfatizó para cerrar.