“Quedó demostrado que en Formosa no existe ningún impedimento para los periodistas”

La Justicia Federal de Formosa declaró abstracto el hábeas corpus presentado por un grupo de periodistas de medios porteños, dejando evidenciado que en Formosa no existe restricción alguna para el desarrollo de la tarea periodística o la libertad de expresión.

Así lo aseveró la fiscal de Estado, la doctora Stella Maris Zabala, en declaraciones recogidas por AGENFOR.

“La Justicia Federal declaró abstracta esta cuestión”, indicó la funcionaria respecto del planteo presentado hace unos días por periodistas porteños.

Debido a que Formosa sostiene la competencia de la Justicia provincial, recalcó que en esta oportunidad y “como cada vez que se plantea un hábeas corpus o cualquier tipo de cuestión frente al fuero federal, primero hacemos el planteo de inhibitoria”.

“Nos presentamos ante el juez federal de Formosa, manifestando que se había realizado una petición de hábeas corpus que es improcedente porque entendemos la competencia de la Justicia provincial”, por lo que se solicitó la inhibitoria del fuero federal y la competencia del provincial.

No obstante, agregó que “también producimos el informe que nos requiere la Justicia”, donde se dejó patentizado que “no hay ningún impedimento para que los periodistas ingresen a Formosa a desarrollar su actividad”.

Recalcó que “se trata de trabajadores esenciales”, por lo tanto “pueden ingresar previo hisopado negativo tomado 72 horas antes”, de manera que una vez en el territorio formoseño se les efectúe el estudio de PCR correspondiente en un laboratorio local.

“No hacen la cuarentena porque vienen en tránsito y tienen que desarrollar su actividad”, apuntó la funcionaria.

Además “ofrecimos que rápidamente se les haga el hisopado y que íbamos a designar un profesional de la salud para que esté abocado a los periodistas, a los fines de que en horas pudieran tener los resultados, inclusive que estén en un hotel esperando las horas que esto demandara, a costas de la provincia de Formosa”.

Ningún derecho vulnerado

En resumen, la fiscal de Estado recalcó a esta Agencia que “el juez federal declaró abstracto el hábeas corpus” y “ordenó que se cumpla lo que nosotros ofrecimos”.

De esta manera, dejó en claro que “no se nos impuso nada porque no había exigencia posible”, ya que “no se vulneró ningún derecho a la libertad de los periodistas, los que están en Buenos Aires y no varados en ningún lado” porque “aún no han solicitado siquiera la fecha de ingreso a Formosa”.

“No es que hemos sido obligados, como he escuchado, porque hayamos incumplido en algo”, rechazó, porque de ser así el juez federal “jamás podría haber declarado abstracto el hábeas corpus”.

Lo que el magistrado ordenó fue que “se cumpla lo que ofrecimos para que ingresen los periodistas: el cumplimiento del protocolo sanitario, con la excepción de la cuarentena porque vienen en tránsito”.

“No existe ningún impedimento para los periodistas que quieran ingresar a Formosa a desarrollar sus tareas e informar”, acentuó finalmente.