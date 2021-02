González: “Yo estuve en Clorinda al igual que Neme y los dirigentes de la UCR”

Además, el funcionario observó que la abogada que lo denunció “no leyó en profundidad el protocolo de las medidas sanitarias vigentes en la provincia”.

En diálogo con AGENFOR, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Jorge Abel González, se refirió a la denuncia realizada por la abogada Julieta González, quien lo acusó de incumplir las medidas sanitarias vigentes por viajar a la ciudad de Clorinda, el pasado 18 de febrero.

En ese sentido, el titular de la cartera de Gobierno, dijo que, en primer lugar, se debe tener en cuenta que “estamos en un año electoral”, por lo cual “es necesario poner en juego distintos candidatos”.

“Más aún en un espacio donde evidentemente se quedaron ya sin presencia importante de una mujer, porque en los últimos días advertimos que ciertamente quien está marcando el pulso de la oposición en ese sentido es la concejala Neme”, sostuvo.

Y agregó: “Quienes hacemos política nos damos cuenta, encontraron la oportunidad en un ámbito que les resulta muy cómodo, que es el judicial; y para posicionar a esta joven utilizaron esta maniobra de realizar una denuncia pero que ciertamente es una especie de boomerang”.

En ese marco, González expresó que “espero que pronto me llame la justicia para que pueda exponer la situación” pero advirtió que, si bien él estuvo en Clorinda, también lo hizo la concejala Gabriela Neme, con su equipo y distintos dirigentes y candidatos de la Unión Cívica Radical de la provincia.

“Por lo tanto, la suerte que corra la denuncia que formularon en mi contra va a correr para ellos mismos, que forman parte su espacio y a quienes no denunció”, resaltó; y reiteró: “Pero esto no es más que una maniobra electoral en el marco de un año absolutamente electoral”.

“Arce me llamó para que le levante la cuarentena”

En otro orden, González habló sobre el habeas corpus presentado por el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Mario Arce, por tener que hacer cuarentena al regresar de Buenos Aires el 13 de febrero.

“Los diputados y senadores nacionales las veces que salieron de la provincia cumplieron adecuadamente su compromiso con el pueblo de Formosa de cuidar la vida y la salud y realizaron todos ellos las medidas sanitarias que fueron dispuestas para cuidar al pueblo de Formosa, tanto del oficialismo como también la oposición, de hecho, el mismo diputado Arce”, señaló.

En ese contexto, el integrante del Consejo COVID, volvió a vincular esta maniobra judicial al año electoral y recordó que “este año cumple su mandato el diputado, por lo tanto, hay una suerte de síndrome de fin de mandato, entonces es necesario tener esa presencia activa”.

“Para él cuidar la vida y la salud de los formoseños con las medidas sanitarias es una pérdida de tiempo, entonces requirió a la Justicia Federal esta situación”, manifestó; y relató: “El 15 de febrero Arce me llamó por teléfono y me pidió que le levantemos la cuarentena, pero ¿quién soy para levantar una medida sanitaria? Me llamó a mi celular para pedirme eso, entonces me negué rotundamente y le pedí por favor que presente lo que crea que tenga que presentar”.

González también remarcó que el Juez Federal realizó la cuarentena en dos oportunidades y que “acaba de cumplir una”, pero también argumentó que la medida establecida por él hace referencia a los últimos cuatro días de cuarentena y aclaró que “no dice que no deba cumplir las medidas sanitarias porque esto no es una discusión jurídica, esto es un hecho biológico por lo tanto el juez debe ser muy cuidadoso en el establecimiento de medidas sanitarias”.

“La diferencia con esos diputados que ingresaron a la provincia por unas horas, es que ingresan a la provincia y se van; y que los estudios de PCR, que los realizamos también dentro del territorio, dan un periodo ventana que está cubierto por esa escasez de horas que van a permanecer en nuestro territorio”, explicó.

Y continuó: “La situación que planteó Arce es distinta porque él va a permanecer en nuestra provincia, por lo tanto, tenemos que tener el cuidado, se estableció una situación distinta, pero todos tenemos que tener en cuenta que el objetivo principal no es molestar a nadie sino cuidar la vida y salud de todos los formoseños y formoseñas”.

Por último, el ministro hizo hincapié en que “el virus no distingue una cosa u otra”, sino que le basta con que “seas un ser humano para ir de una persona a otra”.

“Entonces el objetivo es cuidar la vida y salud de los formoseños y formoseñas”, concluyó.