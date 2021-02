Fernández Patri: “Se va acelerando el ritmo de vacunación.”

En el marco de la vacunación contra el Coronavirus, que lleva adelante la provincia de Formosa, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri señaló que Formosa avanza con el plan de vacunación siguiendo criterios claros y precisos priorizando, en primer lugar a la población más expuesta al virus, y en segundo lugar, a la población más vulnerable en caso de una infección. “Se va acelerando el ritmo de vacunación con la llegada al país de más vacunas y en Formosa nuestro gobernador prioriza la salud de todos los formoseños, siguiendo criterios bien precisos sobre a quiénes vacunar primero.”

En ese sentido, el diputado nacional subrayó el mensaje que dio el gobernador Gildo Insfrán, al afirmar que la campaña de vacunación sigue un orden de prioridad. “Formosa, en primer lugar, vacunó al personal de salud y de seguridad que se encontraban en la primera línea de defensa en la lucha contra el virus. Luego avanzó con la vacunación de los residentes en geriátricos públicos y privados en toda la provincia y ahora con la vacunación de los adultos mayores de 70 años con residencia en Clorinda, que es la ciudad de mayor incidencia de casos positivos y fallecimientos por Covid y donde podrán hacerlo hasta este miércoles 24. Ayer, el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid19 anunció la continuidad de esta tarea con las personas mayores de 60 años de dicha ciudad, y próximamente los mayores de 85 años de la ciudad capital. Y continuará en las localidades con mayor incidencia de Covid, especialmente en el Distrito Sanitario Nº 1 del oeste provincial, siguiendo siempre criterios epidemiológicos y sanitarios objetivos,” aseguró el diputado nacional.

Asimismo, Fernández Patri afirmó que aquellos que primero criticaron la eficacia de la vacuna, luego hicieron una campaña mediática acérrima en contra de la política sanitaria de la provincia, la más exitosa del país, ahora exigen explicaciones del Jefe de Gabinete sobre un hecho que tuvo su resolución, pidiendo la renuncia inmediata del Ministro de Salud y mostrando de esa forma el compromiso ético del Presidente con la sociedad de respetar los criterios epidemiológicos y de implementación de la vacuna. “No tienen autoridad moral para criticar nada, no renunció Macri cuando le descubrieron las cuentas offshore, no renunció Oscar Aguad cuando se hundió él ARA San Juan, ni Bullrich cuando integrantes de las Fuerzas Armadas mataron a Rafael Nahuel. Y ahora que el Presidente Alberto Fernández, con dolor, le pide la renuncia al Ministro de Salud, porque reconoce su gran gestión pero no deja pasar un error de esa magnitud, sienta un precedente para todos. Con el nombramiento de Carla Vizzoti, el anuncio de un millón de vacunas más para los próximos días y la publicación de la lista de vacunados por el Hospital Posadas, se abre un nuevo camino para enmendar lo hecho y sostener lo que se venía haciendo muy bien. Ante ello, la oposición se queda sin argumentos y sale a marchar por marchar.”

Para finalizar, Fernández Patri remarcó el compromiso de toda la ciudadanía de seguir cuidándose tomando todas las precauciones necesarias. “Mientras tanto, debemos mantener estrictamente todos los cuidados preventivos individuales y comunitarios hasta tanto pueda vacunarse a toda la población objetivo en el país y en la provincia de Formosa.”