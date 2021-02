Fernández Patri: “La visita de los diputados nacionales es parte de la campaña política que hace la oposición con la política sanitaria de nuestra provincia.”

Consultado por la visita de los Diputados Nacionales a la provincia de Formosa para recorrer los Centros de Alojamiento y conocer la política sanitaria de la provincia de Formosa, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, respondió: “La visita de los diputados nacionales es parte de la campaña política que hace la oposición con la política sanitaria de nuestra provincia, y sobre todo con la interna que tienen aquí los integrantes de la oposición, donde cada sector está tomando la medida más llamativa. No nos podemos prestar a estas disputas internas que tienen ellos, porque está claro que están en campaña y que no les interesa realmente mejorar la situación.”

“En una primera instancia la movida de los diputados tenía como intención que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación sesionara aquí en Formosa, comisión que cuando ellos fueron Gobierno no tuvo prácticamente actividad, pero como no lograron la adhesión, ni la autorización para hacerlo, buscaron que tres representantes de Juntos por el Cambio, que son de la Provincia de Buenos Aires, vengan a recorrer la provincia,” explicó Fernández Patri y agregó: “Lo importante de este hecho es que es una actividad muy sesgada, muy distinta de la visita que realizó el Secretario de Derechos Humanos de la Nación que se reunió con todos los sectores, escuchó todas las voces y a partir de allí tomó decisiones. Creo que tendrían que haber invitado también a legisladores oficialistas, para que todos podamos dar nuestro parecer, así como también, llevarlos a conocer el Hospital Interdistrital Evita, invitarlos a hablar con los miles de formoseños que hicieron su cuarentena en los Centros de Alojamiento y de esa forma que ellos puedan conocer la realidad y no una parte de ella.”

En referencia a las afirmaciones que dicen que la provincia de Formosa está intervenida hace años, el diputado nacional destacó que “Formosa está intervenida pero con kilómetros de asfalto, los cuales se pudieron triplicar en este tiempo, con más de 1300 escuelas, con las redes de fibra óptica que llegan a todos los lugares de la provincia y con todo un sistema de salud funcionando'', afirmó Fernández Patri.

Por último, el legislador remarcó que para saber qué pasa en Formosa hay que recurrir a todo el pueblo formoseño. “Yo creo que los dirigentes de la oposición se olvidan que a quién tienen que recurrir para saber qué pasa en Formosa es al pueblo formoseño, un pueblo donde más del 70 por ciento acompaña al Gobernador Gildo Insfrán en las medidas que lleva adelante para preservar la vida de los formoseños por encima de cualquier otro interés personal, político o electoral.”