CGT Formosa: “Vamos a estar firmes en la trinchera y seguiremos acompañando al gobernador”

En una conferencia de prensa, la Delegación Formosa de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), junto a distintos gremios de la provincia, expresaron su apoyo a las políticas sanitarias implementadas por el Gobierno provincial y, a la vez, repudiaron los dichos que efectuara el diputado Waldo Wolff en su reciente visita.

Al iniciar el encuentro, manifestaron que “estamos reunidos los representantes de las y los trabajadores de Formosa, para dar apoyo a las políticas del Gobierno de Formosa, las cuales tienen que ver con el cuidado del ser humano como centro y núcleo de las políticas de este gobierno, ya que el cuidado sanitario ha sido una prioridad en el pensamiento de nuestro gobernador Gildo Insfrán, políticas sanitarias que han dado tan buen resultado”.

Asimismo, se marcó que “nos hemos sentido dejados de lado como personas de bien que somos por gente que vino desde Buenos Aires y también por propios comprovincianos que han tratado de ensuciar un trabajo minucioso, planificado y organizado para que la salud en Formosa tenga los resultados que hoy muestra orgullosa”.

En este sentido, se resaltó que uno de los objetivos es el de responder a los legisladores de “Juntos por el Odio”, quienes visitaron la provincia de Formosa, y “siguieron mintiendo como lo hicieron durante la campaña y también durante los cuatro años en los que fueron Gobierno. Ellos siguen creyendo que con mentiras van a obtener un resultado satisfactorio en las próximas elecciones, pero nosotros vamos a estar firmes en la trinchera para seguir acompañando a nuestro gobernador (Insfrán) en las buenas y en las malas”.

Por su parte, el secretario general de la UOCRA y de la CGT Formosa, Hilario Martínez, indicó que “a Wolf, quien vino acompañado de los idiotas útiles de nuestra provincia, quiero decirle que Formosa no depende de fondos ajenos, y que no nos conoce a los formoseños y si bien somos pasivos y buena gente, no somos estúpidos; a la hora de la verdad sabemos a quién responder y eso va pasar en las elecciones porque el gobernador hizo muchísimo por los formoseños”.

“Ellos están perdiendo el tiempo porque el pueblo de Formosa es sabio y lo sabe al momento de emitir su voto, ésta es la posición del movimiento obrero en la provincia: Siempre vamos a acompañar al conductor de la gran mayoría de los formoseños”, enfatizó.

Mientras que Manuel Musso, secretario general del Personal Legislativo, advirtió que desde su espacio se apoya “al cien por ciento” al Modelo Formoseño conducido por Insfrán, que “más que nunca” está siendo atacado.

“Apoyamos el Modelo Formoseño conducido por el gobernador Gildo Insfrán, donde hoy más que nunca es atacado, los 600 mil votos al Justicialismo que representa nuestra provincia no es un dato menor, tenemos que estar unidos y aliados con esta política sanitaria, ya que funciona, ha salvado muchas vidas”.

Para cerrar, se refirió a la visita de Waldo Wolff, Mónica Frade y Sebastián Salvador, y a los dichos que indignaron a gran parte de la población formoseña; “un visitante nos dijo que el resto del país trabaja para nosotros, que somos vagos; ignorando a los paipperos, a la UOCRA, a las obras públicas que no se suspendieron en pandemia y tantas cosas más, ya que acá las políticas de Estado están orientadas a que el formoseño, viva donde viva y realice la tarea que realice siempre, se pueda desarrollar”.

“Le recordamos a este sujeto que la coparticipación es un derecho federal y nosotros, felicitamos y agradecemos al gobernador Insfrán por la acertada política sanitaria implementada. A las y los formoseños nos va encontrar de pie y luchando lado a lado para proteger la vida y el bienestar de los formoseños”, dijo al culminar.