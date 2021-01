Que se busque a los responsables y se los judicialice los atropellos a la democracia

Escribe Martha Kozameh

El Covid 19 es un flagelo mundial que azota a la humanidad que cuenta con pocos recursos para hacerle frente a la espera de la vacuna.

Desgraciadamente, en nuestro país, además de los escollos propios de la pandemia, contamos con una aliada mortal, de ella: “la oposición libertaria Pro-radical- Coalición Cívica- ”, en Formosa tenemos sus personeros que avivan y representan la diseminación de ese virus mortal.

Hagamos memoria, cortita.

1- ¿Recuerdan cuando el grupo de abogados voceros de la línea Naidenoff- Hernandez y, desde más lejos Buryaile, afirmaban que miles de “formoseños” se hallaban varados en Mansilla?

2- ¿Recuerdan que, al comprobar que no se encontraban allí, adujeron que “estaban varados” en distintas ciudades, pero querían volver a Formosa?.

3- Recuerdan que el Senador Naidenoff apeló a la Suprema Corte para que “ordene” al gobierno de Formosa a abrir las fronteras.

4- ¿Recuerdan que la Suprema Corte, sabedora de las autonomías provinciales para marcar las políticas en sus respectivas provincias, sólo ordenó que entren los 8500 “varados”?

5- ¿Recuerdan como la oposición local bancada por los medios hegemónicos capitalinos, tituló este hecho como “La Corte le dobló el brazo de Insfrán”?

6- ¿Recuerdan cuando especulaban que el gobernador no acataría lo dispuesto por la Corte de Justicia?

7- Cuando esto no sucedió ¿Recuerdan cómo se solazaban ante la convicción de no poder alojar a 8.500 “repatriados” en 15 días hábiles?

8- ¿Recuerdan con la furia con que se lanzaron contra el ejército de voluntarios por la salud y la vida, jóvenes que se pusieron en el frente de batalla para evitar que el virus nos alcance a todos?

9- ¿Recuerdan que de los 8500 solo entraron menos de la mitad? Algunos no querían venir, otros no podían venir por la exigencia de hisopado negativo (la mayoría de las provincias lo exigían) Otros ya habían solucionado su problema laboral. Algunos manifestaron que no podían porque no tenían transporte (en todo el país estaba suspendido el transporte interurbano). Otros nunca habían salido de la Provincia o sea fue una truchada pensando que la palabra imposible era el límite que destrozaría a nuestro gobierno. La frustración y el deseo de revancha se volvió obsesión.

10- ¿Recuerdan que la solución de Naidenoff fue que la provincia o el Estado Nacional les pague el pasaje? O sea, propició el problema sin prever la solución.

Quise recordar todo esto porque hoy vuelven al ataque manipulando gente y proponiendo que los asintomáticos transiten su enfermedad en sus domicilios.

Provocaron el vandalismo en el Estadio Cincuentenario, lo divulgaron por las redes, impúdica y salvajemente.

Nuevamente Naidenoff y sus secuaces proponen el problema ¿cómo se controla a los asintomáticos, en sus domicilios si son capaces de armar semejantes destrozos poniendo en peligro a los agentes de salud y de la policía que nos están cuidando para que nuestros enfermos no terminen, realmente, hacinados o tirados en colchones en los pisos porque el virus se expandió sin control?

Quiero saber que solución daría ante esta situación y que no diga que podemos convertir un sapo en príncipe porque ya sabemos que es un cuento de hadas.

La conclusión es una sola: quieren vencer al Gildo aunque eso signifique enfermar a Formosa de Covid 19.

Quieren hacer lo de Rodriguez Larreta que pretende una Ciudad Boutique donde los ricos y poderosos vivan libres de ver pobreza que los deprime. Eliminar las desigualdades es eliminar al desigual o sea al pobre.

El clan Naidenoff es la réplica de Rodriguez Larreta.