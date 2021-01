Fernández Patri: “Seguiremos adelante con los aciertos de nuestra política sanitaria, aprendiendo de los errores y haciendo los ajustes correspondientes.”

Tras la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, quien constató la política sanitaria de Formosa contra el Covid-19 y afirmó que en la Provincia “no hay centros clandestinos de detención ni se violan sistemáticamente los derechos humanos”, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri afirmó que si alguna situación no fue la más deseada, se pide disculpas por ello y asegura que ya se están haciendo todos los ajustes necesarios. “Seguiremos adelante con los aciertos de nuestra política sanitaria, aprendiendo de los errores y haciendo los ajustes correspondientes. Hay un gobernador dispuesto a no claudicar.”

“Queremos llamar a la reflexión a la dirigencia, por sobre todas las cosas, y a la comunidad en general, que esto no es un Boca-River, no hay espacio para la grieta. Las restricciones que significan las cuarentenas en los Centros de Alojamientos o las internaciones de pacientes, protegen derechos superiores que son el de la salud y el de la vida de las personas y los intereses personales, sectoriales o electorales no pueden estar por encima del cuidado de la vida y de nuestra comunidad,” señaló.

“En los últimos días se dijo mucho de la cantidad de casos que fueron dados de alta, 460 pacientes, pero no se tuvo en cuenta el contexto de los mismos'', señaló Fernández Patri. “Esta cantidad de altas médicas tiene relación directa con la cantidad de casos detectados dos semanas antes de las altas informadas. Fin de año, las fiestas y las reuniones sociales, significaron el mayor brote de casos de coronavirus en la provincia de Formosa desde el inicio de la pandemia. De 24 casos activos se pasó a 628 en pocas semanas que pusieron en tensión la infraestructura, la logística y la organización de la estrategia sanitaria de la provincia, como así lo señalara nuestro Gobernador.” Y agregó: “Hoy Formosa reporta la menor cantidad de casos totales del país, 1123; la menor cantidad de casos activos, 226 y la menor cantidad de fallecidos, 10, lo que da cuenta que esta es la estrategia indicada. Por supuesto que entendemos que no es lo mismo estar en nuestras casas, comiendo la comida que nos gusta, con nuestras cosas y nuestros tiempos. Comprendemos las ansiedades y dificultades con la que cada uno se enfrenta pero también comprendemos que los riesgos de hacerlo de la otra manera son mayores.”

Asimismo, Fernández Patri, destacó el reconocimiento y el apoyo de los diputados nacionales del NEA al Gobernador Gildo Insfrán, por sus políticas sanitarias implementadas, como un gesto de solidaridad y unidad de las provincias del Norte Grande contra el operativo de desprestigio montado por sectores de la oposición local, algunos medios locales y otros nacionales, tapando los números de otras provincias que quienes las gobiernan buscan su rédito electoral.

Fernández Patri, finalizó: “La vacuna está muy cerca. Falta poco para que logremos la inmunidad de rebaño, que es que el 70% por ciento de la población esté vacunado. Por eso, lo primero que tenemos que defender es la vida. En esta lucha contra el covid todos somos importantes, si falla uno, fallamos todos. Es como si cada uno de nosotros tuviera una compuerta, si uno falla y todos los demás hacen su trabajo eficientemente, fallamos todos, porque el agua empieza a filtrar, por esa compuerta que no funcionó y va a inundar la casa, el barrio, la ciudad, la provincia. Ese es el riego que nosotros queremos evitar haciendo la cuarentena en los centros de alojamiento en vez de domiciliaria.”