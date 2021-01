Expresiones universitarias del Instituto de Laguna Blanca

En medio de una pandemia, donde la salud de uno tiene que ver con la salud y la vida de otros, la acción de política incendiaria que realiza la oposición, de manera sistemática, pretende generar un clima de mayor incertidumbre y de confusión en la comunidad formoseña.

En países de todo el mundo, se pueden observar actitudes y comportamientos sociales anti medidas sanitarias, con una negación de los hechos de la misma realidad, y quedan al descubierto esas falsas seguridades con las que habíamos construido nuestros proyectos; pero, surge nuevamente la conciencia de la pertenencia común de la que no es posible ni queremos evadirnos. Se puede observar cada día, un aumento en el número de los que se beneficiaron de la desgracia ajena, los que piensan solo en sí mismos, los que han protestado o se han quejado por medidas restrictivas, incapaces de aceptar que no todos tienen las mismas capacidades y recursos para enfrentar la pandemia; que se requiere de una tarea de colaboración constructiva y generosa.

Todo tiene que ver con decisiones políticas, el conjunto de los esfuerzos y recursos puestos para atender esta crisis, que hace el Gobierno de la Provincia de Formosa es junto con la comunidad, que se pone a prueba, ante medidas inusuales nunca vividas, tampoco imaginadas, y acompaña poniendo todo de sí, sabiendo que nadie se salva solo. Es también importante decir que, nunca estas situaciones generadas por la pandemia, pueden ser más graves que el no tomar medidas de prevención y de protección oportunas, como es priorizar la vida, principio ético de la política.

En poco tiempo más, los países del mundo y cada lugar, tendrán que rendir cuentas aquellos que tienen hoy, una responsabilidad política en materia de salud pública, sobre lo que se hizo o se dejó de hacer, para enfrentar la pandemia. Esa responsabilidad histórica frente al pueblo, no tiene lados mezquinos ni electoralistas, sino una finalidad central que es la vida humana.

Seguramente, no salimos de esta pandemia iguales, se pueden intensificar injusticias y también mostrar sin piedad, las actitudes sectarias de grupos anti todo, descalificando las medidas sanitarias, las vacunas, como es también la oposición política que, además, recurren a los medios nacionales para ser noticia con información cargada de intencionalidad. Medios masivos que se ocupan de nuestra provincia, cuando toda la vida la han ignorado al punto, de no saber localizarla. Sorprende que se tenga aún, una actitud tan centralista, y repitiéndose la historia, al tratarse de los mismos sectores que, estuvieron indiferentes, ante la necesidad del desarrollo equitativo de los estudios universitarios para todos y cada uno de los formoseños. Es la historia de las grandes desigualdades, no es la grieta, es el profundo desconocimiento de las culturas y el acontecer de los pueblos y estamos convencidos que “desde el centro no se puede ver mejor la realidad.”

El conocimiento nos abre las puertas de la autonomía, libera y también nos da herramientas para una vida digna, pero somos conscientes que ese conocimiento nunca es neutral, tiene que nutrirse de la propia realidad cultural y profundizar todo aquello que significa el bienestar común, social y solidario, los anhelos de un pueblo que aspira a mayor Justicia Social.

En ese orden, nos manifestamos en apoyo permanente a las decisiones políticas y a las medidas llevadas adelante, en esta situación de pandemia por el Gobierno de la Provincia de Formosa, su estrategia sanitaria en Salud Pública, con una planificación intermitente según el comportamiento de la curva de contagios. Las acciones siempre son perfectibles, dado que nadie tiene un manual de COVID-19 y tampoco todas las respuestas.

Nos cabe el compromiso de expresarnos, porque no es tiempo de indiferentes ante campañas de difamación pública en los medios, de oportunismo político electoralista, y porque, sobre todo, estamos del lado de la comunidad, que vive cada día expectante, que sea este un tiempo que podamos superar convida y esperanza.

Rechazamos las expresiones y acciones que atentan contra la legitimidad institucional del Gobierno del Dr. Gildo Insfrán, a quien agradecemos que, durante toda esta pandemia, siga sosteniendo en un 100 %, con la misma firmeza y voluntad política esta institución universitaria, permitiendo que cientos de familias e hijos de productores del PAIPPA, delas diferentes colonias de los departamentos de la provincia, puedan seguir estudiando porque el aprendizaje no se detiene para el Modelo Formoseño.

FIRMANTES:

Equipo de Coordinación Institucional y Académico: Lic. Del Riccio, Ana María, Coordinadora de Asuntos Educativos; Ing. Alonzo Torres, Egidio Miguel, Director General IUF; MV Caballero, Julio David, Secretario Académico IUF.

Personal Docente, Técnico, y Administrativo: Lic. Acosta, Jhonatan Alejandro; Dra. Acevedo, María Alejandra; Sr. Ávalos, Raúl Ricardo; Prof. Agüero, Fátima Alejandra; Prof. Almada, Yésica Aldana; Lic. Almirón, Diego Armando; Ing. Álvarez, Fernando Manuel; Ing. Arévalo, José Rodolfo; MV Arbizu Bissaro, Julia Mariana; Ing. Arguello, Aníbal Javier; Bq. Arrieta, Patricia del Carmen; Técn. Ayala, Hugo César; Prof. Aquino, Gustavo Amílcar; Lic. Baez, Roxana Edith; Ing. Barreto Acosta, Nilce; Lic. Baschini, Vanina; Dr. Bay, Hugo Eduardo; Lic. Beckley, Sandra Guadalupe; Lic. Bobadilla, Iris Edelvais; Ing. Bogado, José Edgardo; Dr. Bogdanoff, Nicolás Mauricio; Ing. Bonás, César Edmundo; Lic. Bordoy, Gonzalo Néstor; Ing. Brítez, Alberto; MV Cardozo, Silvana Elisa; Dra. Carrizo, María Silvia; MV Castrillón, Carlos Santiago; Lic. Cazal, Rosalía Magdalena; Sr. Chaparro, Hilario Guido; Ing. Chávez, Lida Magdalena; Ing. Coenes, Carmelo Daniel; Ing. Collavino, AgostinaAntonella; Prof. Conte, Mariana Belén; MV Cuquejo, Hugo Néstor; Lic. Danieri, Gabriella Mónica; Prof. Dávalos, Víctor Manuel; Lic. Delgadillo, Rudy Elizabeth; Ing. De Pedro, Leandro Federico; Lic. Díaz, Ramón Antonio; Ing. Dutra, Wilson César; Ing. Fernández, Dalia María; Lic. Falcón, Fabiana Noemí; Ing. Fernández, Óscar Domingo; Lic. Fernández, Susana Elizabeth; Sr. Fernández, Walter Simón; Lic. Florentín, María Elena; Ing. Furst, Héctor Raúl Marcelo; Lic. Galarza, Carmen Alicia; Dra. Galeano, Mónica Beatriz; Lic. Gaona, Juan Manuel; MV Garcete Giménez, Olga; Ing. García Labarthe, Nazareno Manuel; Sr. Godoy, Sergio Daniel; Ing. Gómez, Noelia Itatí; Técn. González, Sonia Mabel; Lic. HauffColcombet, Cecilia; Ing. Íker, Ivanna Lorena; Lic. Infantino, Gisela Paula; Psp. Insfrán, Marcela Alejandra; Dra. Insfrán, Marisol Evany; Ing. Insfrán, Sebastián Antonio; Sr. Kratochvil, Fabricio Damián; Ing. Lara, Mauro Gastón; Lic. Llovio, Estanislao Francisco Javier; Ing. López, Elvio Ricardo; Lic. Maldonado, Natalia Mariel; Prof. Maradei, Lucía Teresa; Sr. Martínez, Julio Argentino; Lic. Martínez, Matías Sebastián; Ing. Melián, Claudia Verónica; Lic. Mendieta, Johanna Ivonne Mariet; CP Montiel, Claudia Gabriela; Ing. Mora, Omar Alejandro; Ing. Moreyra, Pablo Ariel; Ing. Muracciole, Federico Javier; Lic. Murdoch, Hugo Ramón; Lic. Noguera, Pabla Marcela; Prof. Núñez, Diego de la Cruz; Dr. Núñez Acuña, Neri David; Prof. Ojeda, Mónica Daiana; Trad. Paredes, Delia Ramona; Lic. Pastor, Patricia Gabriela; Lic. Princich, Federico Adrián;Lic. Rachoski, Alicia Mercedes; Técn. Ramírez, Victoria; Ing. Ridella, Carlos Óscar; Prof. Riquelme, Pablo Sebastián; CP Rodríguez, Alejandro Manuel; Lic. Rodríguez, Lucas Federico; Ing. Rodríguez, Myriam Auxiliadora; MV Roglán, Rosana Soledad; Arq. Romero, Vanesa de las Nieves; Lic. Salinas, Lisa Graciela; Lic. Salomón, Cristina del Carmen; Lic. Sánchez, Liz Mariel; Dr. Schalamuk, Santiago; MV Segnana, Gabriela Beatriz; Ing. Senés, Pablo Javier; Lic. Senés, María Laura; Lic. Silguero, Sadia Mariel; Dr. Silguero, Gustavo José; Dra. Silva, María Alejandra; Trad. Silva, Rosa Elena; Dra. Silvera, Verónica Andrea; Lic. Srnec, Ernesta; CP Svartz, Julio Luis Alberto; CP Tesoriere, Silvana Noelia; Ing. Villagra, René Darío; Ing. Villarreal Filipovich, José Antonio; CP Ynfante, Luis Alberto; Ing. Young, Patricio José; Sr. Zaracho, Jorge Daniel; Prof. Zárate, Vicente Daniel; Prof. Zieseniss, Claudia Noemí.