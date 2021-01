El equipo de la UPAC ya realizó mil testeos de coronavirus en Ingeniero Juárez

El responsable de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC), el doctor Hugo Bareiro pidió desde la localidad de Ingeniero Juárez- actualmente con bloqueo sanitario- no bajar los brazos en el cuidado personal y comunitario contra el coronavirus. Ya realizaron mil testeos de COVID19 en esa comunidad.

Adelantó que viajará a Formosa Capital para encabezar el equipo que realizará hisopados en los barrios donde surgieron focos del virus.

El médico detalló el trabajo epidemiológico que vienen desplegando en la localidad de Ingeniero Juárez y adelantó que este miércoles se dirigirán al barrio Santa Rita y el barrio Toba de la localidad, para avanzar en el hisopado masivo que realizan en la zona.

Incluso este martes un equipo de trabajadores de la salud se instaló a la salida de un cajero automático del Banco de Formosa en la localidad, y realizó los test a las personas que pasaban por allí.

“Lo más alentador que estamos haciendo es capacitar a 15 enfermeros, estudiantes de enfermería y técnicos en laboratorio que son oriundos de Juárez y que van a realizar la tarea una vez que nos retiremos, porque una de las tareas de la UPAC es hacer testeos pero también capacitar gente, dejar plantados equipos de trabajo independientes y sucursales de UPAC en distintos puntos de la provincia” comentó el médico en contacto con Agenfor.

Ante los casos positivos registrados en la ciudad de Formosa, que derivaron en el bloqueo sanitario de la misma, Bareiro recomendó continuar con las medidas ya conocidas: “ no dejen de usar barbijo, mantener distancia social, lavarse las manos, no compartir mate ni tereré, no socializar en grupos mayores a dos o tres personas. Moverse lo mínimo indispensable, el virus se va con las personas, cuando más nos movemos, más riesgo hay de contagio, y cuando más contagio hay, más casos complicados pueden aparecer”.

Ante algunas críticas que se escucharon en las últimas horas buscando culpables de los brotes de este virus, Bareiro consideró que “El gobernador Gildo Insfrán se distingue de todos los mandatarios provinciales porque es probablemente la provincia que más invirtió en equipamiento, insumos de bioseguridad para los trabajadores de salud, y para brindar la mejor atención a todos los pobladores de la provincia, sin distinción de clase, raza, religión, color político. Esto es muy importante, por eso estamos los trabajadores de la salud comprometidos al máximo para dar una mejor atención y más atención a toda nuestra población”.

“La sociedad nos acompañó hasta aquí porque el estatus sanitario no se consiguió sin la participación de ellos, pero sabemos que el riesgo siempre existió y en algún momento iba a suceder. No queríamos que suceda, y el virus no descansa, cuando creemos que lo estamos controlando, en algún lado se nos cuela y sucedió. No tenemos que estar buscando culpas, hicimos lo que pudimos, estamos haciendo lo máximo” consideró.

“Como dice el gobernador hicimos lo posible, ahora vamos a hacer lo imposible para controlar esto y que sea mucho menor el daño que se pueda producir” prometió.

Reunión en barrio Obrero

El director del Hospital de Ingeniero Juárez, doctor José Fernández se refirió por su parte a una reunión que se realizó este martes en esa localidad con vecinos del barrio Obrero, encabezada por el intendente Rafael Nacif.

“Los originarios nos plantearon la idea de que no quieren hacer los aislamientos fuera de su casa, quieren permanecer en sus domicilios, cuestionaban porqué a los positivos asintomáticos se los traslada, entonces tuvimos que hacer una función didáctica y explicarles de la gravedad de la cuestión y porqué tenemos que trasladar a los positivos y sus contactos” precisó, en contacto con Agenfor.

“Si bien la cuestión se puso tensa en un momento, pudimos hacerles entender que es una situación grave y que con estas medidas sanitarias lo que hacemos es protegerlos a ellos y a todos nosotros” enfatizó.

“Siempre están predispuestos al diálogo, pusieron lo mejor de sí para llegar a un buen término y debemos recalcar que colaboraron muchísimo con el hisopado intensivo que se realiza en el barrio Obrero, se ofrecieron ellos mismos para realizarse” agregó.

Sobre el barrio Obrero, ubicado en la zona sur de Juárez, donde habitan unas 2.300 personas todas originarias, dijo que se avanza en un intenso rastrillaje para detectar nuevos casos de coronavirus y adelantó que todavía queda hisopar a más vecinos de los barrios importantes de Ingeniero Juárez para conocer la real situación epidemiológica.