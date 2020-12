“Este es un acto de reparación, de justicia, para los formoseños”, afirmó Katopodis

Al participar junto al gobernador Gildo Insfrán de un acto de firma de convenios, acuerdos y contratos de obras para Formosa, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, afirmó que las obras en ejecución y las anunciadas, son un “acto de reparación, de justicia, para los formoseños”.

En declaraciones que recogió AGENFOR, recordó el funcionario durante su alocución que la provincia de Formosa fue una de las más “castigadas y perjudicadas” durante el Gobierno de Mauricio Macri.

“Esta agenda de trabajo permanente que tenemos con Formosa es la que ha permitido, por decisión política del gobernador Insfrán y trabajo mancomunado, llegar a estos acuerdos”, destacó Katopodis.

Recordó que en su primera visita a la provincia en el mes de enero, apenas asumió el cargo “vinimos con más ilusiones y propuestas en la cabeza que concreciones. Firmamos convenios, acuerdos en enero, pero no hay dudas que aquella visita fue de trabajo, donde empezamos a conocernos, no había tenido trato personal con Gildo. Recibimos la confianza y el respaldo de un gobernador”.

“Fue la primera salida que hice como ministro y recibí el respaldo y apoyo del gobernador de lo que era el inicio de una gestión que era todo un desafío, hacernos cargo de este Ministerio, con el equipo que me acompaña”, reveló.

Dijo que en esa oportunidad se marcó una agenda de trabajo muy intenso que fue dando sus frutos muy rápidamente y que tuvo un freno abrupto en marzo, con la declaración de la pandemia de coronavirus.

No obstante, señaló que se acordaron obras de todo tipo, “compromisos que asumimos con el Gobernador para reactivar la ruta nacional N°11 en tres tramos, en plena ejecución, pero también el compromiso de iniciar una ruta importante, la ruta 23”.

“También vinimos a poner en marcha, terminar de concretar proyectos que también habíamos mencionado en enero: sistema de agua para Laguna Blanca, para Clorinda, es un compromiso que se está materializando –especificó según recogió esta Agencia-. Lo mismo con una obra de ingeniería importante para poder integrar el Polo Científico y tecnológico, nos explicaron la importancia de construir ese puente, y la posibilidad de avanzar rápido con este viaducto sobre elevado en la Avenida Néstor Kirchner y la Circunvalación”.

Dijo que en esta visita se firmaron nuevas obras: “Venimos a firmar nuevos compromisos y acuerdos de obras vinculadas al río Pilcomayo. El Gobernador me explicó cuál era el problema que tiene Formosa, se detuvo especialmente, transmitiéndome la problemática, la potencia de ese río, para bien de la provincia, pero con el perjuicio si no había una obra de ingeniería como la que estamos firmando e iniciando”.

Agregó que “de la mano de eso, obras que se llevan adelante con los Municipios para que en cada rincón de la provincia de Formosa la obra pública sea una palanca de reconstrucción. Cada vez que ponemos en marcha una obra pública estamos generando empleo nuevo, genuino, y que allí hay una prioridad muy importante”.

Señaló el funcionario que durante la pandemia continuó el trabajo y las reuniones virtuales con gobernadores: “Está claro que los argentinos no le creyeron al país de las publicidades, entre lo que el Gobierno anterior anunciaba en la tapa de los diarios, y lo que el gobernador Insfrán y cada gobernador de la Argentina me contaba a mí de lo que estaba pasando en sus provincias, había una distancia enorme. No hay duda que Formosa fue una de las provincias más castigadas y perjudicadas en los últimos cuatro años del Gobierno anterior”, sostuvo.

Dijo que por eso “este es un acto de reparación, de justicia, para los formoseños, no para el Gobernador, no para los intendentes. ¿A quién le importa quién va a inaugurar cada obra y quién va a cortar la cinta? Lo importante es que las obras se están concretando, que en cada localidad estamos avanzando con proyectos concretos, que el esfuerzo que hizo la gente de ponerse la Patria al hombro, en esta la crisis más profunda que ha vivido la Argentina, nosotros la compensamos con esfuerzo, obras y una dedicación permanente como la que tiene Insfrán en cuidar a su comunidad”.

Estado presente

Katopodis señaló que “no tenemos como promesa algo que se produzca en el tiempo, no le pedimos a los formoseños el sacrificio en el tiempo presente para tener un futuro mejor, en el peronismo las promesas se realizan, en tiempo presente, en nuestro Gobierno las promesas tienen sentidos tangibles, atractivos, cercanos, que son las obras que estamos anunciando y que vamos a visitar, porque se están ejecutando”.

“Es el Estado presente, que en la peor crisis del país, cuidará a cada argentino, para que cada uno podamos llegar a la otra orilla, que nadie quede en el camino ni se nos quiebre como dice el Presidente de la Nación”, significó.

Antes de finalizar, expresó que “es un orgullo volver después de casi un año y saber que estamos cumpliendo con la palabra empeñada, de que a Formosa no le falte nada desde el Gobierno Nacional, para que se puedan concretar los sueños de cada formoseño y formoseña”.