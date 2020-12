En diferentes procedimientos, La Policía secuestró gruesas de cigarrillos sin aval aduanero

Los controles y operativos constantes realizados por la Policía, arrojaron como resultado el secuestro de más de 70 gruesas de cigarrillos de origen extranjero, sin aval aduanero en jurisdicción de las localidades de Buena Vista y María Cristina, como así también en los barrios 20 de Julio y San Juan Bautista de esta ciudad.Según las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, integrantes de la Policía llevan adelante un estricto control de vehículos y personas en sectores estratégicos de la provincia.En esta línea, el primer procedimiento se registró pasadas las 15:00 horas del último miércoles, durante trabajos preventivos efectuados por integrantes de la Subcomisaría de la localidad de Buena Vista, en calle Salvador Escribano casi Ruta Provincial N° 4 de la localidad.Allí observaron que dos jóvenes que se desplazaban al mando de una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip, trasladaban dos bolsos de grandes dimensiones, lo que llamó la atención de los efectivos. Con la discreción del caso, el personal policial interceptó a los jóvenes, quienes no contaban con las documentaciones del rodado, ni permiso para circular como tampoco barbijos.Con la anuencia de ambos y en presencia de testigos, se verificó el interior de los bolsos que transportaban, hallando en el interior varias cajas de cartón que contenían alrededor de 32 gruesas de cigarrillos, marca “Ehigt”, de procedencia extranjera.En el segundo procedimiento, efectivos del Destacamento María Cristina, en circunstancias de hallarse de recorrida por la comunidad de Santa Teresa, procedieron a la demora de un hombre de 31 años, quien se desplazaba al mando de una motocicleta, trasladando una mochila.Ante la presencia de testigos se procedió a verificar el interior del bolso, hallando 10 cartones de cigarrillos rubios marca Kentucky.Por otra parte, en esta ciudad efectivos de la Comisaría Seccional Quinta en similar procedimiento, tras encontrarse realizando operativo de control vehicular en la calle ancha del barrio 20 de Julio, inmediaciones a la ruta provincial N° 2 camino a Mojón de Fierro, observaron a un joven al mando de una motocicleta de 110 cilindradas, sin carenados, quien trasladaba un bolso y éste al percatarse de la presencia policial arroja el bulto para huir del sector a gran velocidad.Ante la presencia de testigos se procedió a verificar el bolso, el cual contenía en su interior 20 bresas de cigarrillos de procedencia extranjera marca Rodeo.El último procedimiento lo realizaron los efectivos de la Zona 4 del Comando Radioeléctrico Policial, en circunstancias de encontrarse de patrullaje por calles internas del barrio San Juan Bautista.Al llegar a la intersección de la barrera y calle Brandsen, los efectivos demoran a un hombre quien intentó esquivarlos al mando de una motocicleta de 110 cilindradas, transportando una mochila.Ante la sospecha que se encontraría trasladando objetos de dudosa procedencia, se procedió a identificar al hombre de 45 años, a quien se le solicitó que exhibiera lo que transportaba accediendo a la petición hallándose un total de 15 brezas de cigarrillos de procedencia extranjera.Todos los cigarrillos fueron incautados por no contar con el correspondiente aval aduanero, presumiendo que fueron ingresados al país por pasos fronterizos no habilitados.En todos los procedimientos ante una clara infracción al Código Aduanero, se incautaron los cigarrillos, los que serán remitidos a la Dirección General de Aduana Delegación Formosa.