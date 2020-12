Destacan la dinamización económica que genera programa de obras en los Municipios

La subsecretaria de Crédito Público y Programación Económica, la contadora Cecilia Bloser, puntualizó sobre el desarrollo del Programa Provincial “Por Nuestra Gente, Obras y Servicios Municipales” en el contexto de pandemia.“En medio de esta pandemia que nos afectó a todos, más aún en la parte económica, está este programa provincial que surgió hace cuatro años atrás por la decisión política del gobernador Gildo Insfrán”, destacó en declaraciones a AGENFOR la funcionaria.Abundó diciendo que “se maneja con fondos del Tesoro Provincial y vino a suplantar de alguna manera lo que fue en su momento el Fondo Sojero eliminado por el expresidente Mauricio Macri, causando un grave perjuicio a las Municipalidades de todo el país porque con esos fondos se hacían obras públicas”.“Ese menoscabo a las Intendencias no sucedió en la provincia de Formosa merced a la decisión del Gobernador, por lo tanto las Municipalidades continuaron las obras que tenían en curso, como así también realizaron otras nuevas”, remarcó.En ese sentido, explicó que “son obras pequeñas, no de gran envergadura como las que hace la provincia de Formosa, pero son muy importantes porque se tratan de enripiado, veredas comunitarias, iluminación, plazas nuevas, entre otras, las cuales realmente cambian la vida de los pueblos”.Resaltó a esta Agencia que “en este año atravesado por la pandemia las Municipalidades de Formosa tuvieron un presupuesto de 180 millones de pesos. Ese fondo rotativo estuvo a disposición de todas las Comunas y Comisiones de Fomento de la provincia y las mismas lo aprovecharon”.“Esto fue generando todo un movimiento económico y una dinamización en el interior provincial, no solamente mano de obra, sino también para los comercios locales, los corralones, los ladrilleros, los madereros, entre otros, generando muchos puestos de trabajo”, concluyó.