Detectaron seis casos nuevos de COVID en el contingente que ingresó autorizado por la CSJN

En un nuevo parte de prensa, el Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID 19, informó que en las últimas 24 horas se realizaron 403 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 6 de ellos resultados positivos a coronavirus.

Todos ellos corresponden a personas provenientes de otras provincias que entraron al territorio en el marco del ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los primeros dos casos son de una mujer de 50 años y su hijo de 22 años con problemas de salud, quienes tienen domicilio legal y real en la provincia de Santa Fe.

La mujer se encontraba en la lista de personas inscriptas para ingresar, aunque evitó todo contacto previo con los voluntarios del centro de operaciones del programa de ingreso ordenado y administrado que trataron infructuosamente de comunicarse con ella vía telefónica, a través de llamados, mensajes y correo electrónico para coordinar su ingreso, en base a los datos aportados por ella en el formulario con carácter de declaración jurada.

A pesar de no contestar, no confirmar su ingreso ni enviar previamente su test de PCR, la mujer se apersonó en el punto de ingreso de Mansilla junto con su hijo que no estaba inscripto en el sistema, donde exhibió los resultados de PCR positivos de ambos. Si bien esta situación y la conducta no colaborativa de esta persona no se compadecen con los protocolos sanitarios vigentes, por la particularidad del caso y por razones humanitarias se procedió al ingreso de ambos y a su traslado encapsulado con todas las medidas de bioseguridad hacia el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.

El tercer caso positivo se trata de una mujer de 22 años que ingresó acompañada de su hijo menor de 1 año procedentes también de la provincia de Santa Fe, que habían informado PCR negativo previo y se encontraban aislados en un centro de alojamiento preventivo.

Los últimos 3 casos del día corresponden a un hombre de 32 años con su hija de 3 años, y otro hombre de 37 años, quienes ingresaron desde la provincia del Chaco y se encontraban aislados en un centro de alojamiento preventivo. La totalidad de los casos positivos informados este miércoles se encuentran internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.

Alta médica

Este miércoles 2 de diciembre, se dio de alta médica del referido Hospital a un paciente varón de 45 años quien, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, ha obtenido dos resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad.

En ese contexto, al miércoles 2 de diciembre, la provincia de Formosa diagnosticó 230 casos de coronavirus, de los cuales 172 se recuperaron, 35 continúan activos y uno falleció. Además, se detectaron 22 casos en tránsito con egreso de la provincia y se realizaron 27.201 test con el 0,85% de positividad.

Con relación al bloqueo sanitario vigente en Clorinda, se diagnosticaron 65 casos de coronavirus, de los cuales 13 continúan activos. En julio se detectaron 2; en agosto, 7; en septiembre, 10; en octubre, 22; y en noviembre, 24 casos. Y permanecen en cuarentena 140 personas.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso de 682 camiones de carga; controló en la vía pública a 10.920 personas y 8.165 vehículos; labró 108 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y 388 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; detectó 10 ingresos irregulares judicializados y un incumplimiento de corredor sanitario por transportista; e intervino 3 fiestas privadas.

Ingreso masivo de personas

En otro orden, el organismo reiteró que avanza el proceso de ingreso masivo de personas al territorio en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de continuarse con los ingresos habituales y permanentes de personas por razones humanitarias, de salud, de educación y de trabajos esenciales.

Para este miércoles confirmaron su ingreso 295 personas hasta el momento, cumpliendo con los protocolos sanitarios del programa de ingreso ordenado y administrado. Estas personas serán ubicadas en centros de alojamiento preventivos tanto de la ciudad capital como del interior provincial.

También señalaron que todos los centros de alojamiento preventivo cuentan con conectividad y acceso a internet, aún en las zonas más alejadas. Con los sitios interconectados en el Departamento Ramón Lista el martes pasado, ya alcanzaron 1.596 puntos de acceso a internet en todo el territorio en el marco de la Formosa Digital que desarrollan desde el Modelo Formoseño.

Primera semana de ingresos

Por último, el Consejo anunció que se cumplió la primera semana de ingresos masivos en el marco del cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este contexto, fueron 14 los casos positivos a coronavirus detectados hasta el momento, lo cual pone en evidencia el riesgo sanitario que enfrentan en este proceso.

Asimismo, consideraron que esto deja en evidencia también la efectividad del programa de ingreso ordenado y administrado a la Provincia de Formosa como medida sanitaria para proteger la salud y la vida de toda la población.

La organización y coordinación de las diversas áreas de gobierno y voluntarios militantes de la salud y la vida que intervienen directamente en la implementación de este programa y de los controles sanitarios periódicos, permitieron la detección temprana de estos casos, estableciendo rápidamente sus contactos estrechos y realizando el seguimiento médico y epidemiológico correspondiente.

“Los resultados que estamos obteniendo ratifican que estamos haciendo lo correcto. Y durante una pandemia, como nos ha dicho el Gobernador, lo correcto es evitar contagios y salvar vidas”, concluyó el parte.