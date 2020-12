Alerta ante una nueva cepa de coronavirus: Instan a cumplir las medidas sanitarias

Lunes con cinco nuevos casos positivos de la enfermedad

El Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, informó que en las últimas 24 horas se han realizado 363 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 5 de ellos resultados positivos a coronavirus.Se trata de una mujer de 41 años, familiar de casos positivos previos, que ingresaron provenientes de la Provincia de Entre Ríos, en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado; el segundo caso positivo de este lunes pertenece a una mujer de 50 años que solicitó un hisopado de control para egreso de la provincia y el mismo arrojó resultado positivo a coronavirus, procediéndose al aislamiento e hisopado de sus familiares y contactos estrechos. El tercer caso reportado pertenece a la ciudad de Clorinda y se trata de una mujer de 21 años, personal policial, que al solicitar su egreso de dicha ciudad por días de licencia, fue aislada preventivamente y su hisopado al día 13 de cuarentena arrojó resultado positivo a coronavirus.Por último, los dos casos positivos restantes son también de la ciudad de Clorinda, pertenecientes a jóvenes de 16 y 19 años de edad, familiares de un paciente positivo previo.En este contexto, se aclaró que las cinco pacientes reportadas ya se encuentran internadas en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.Asimismo, se dará de alta médica del referido Hospital a tres pacientes, varones de 25, 31 y 58 años, que cumplieron el periodo clínico de la infección y obtuvieron dos resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad.En este orden, los datos acumulados de la provincia a este lunes 21 de diciembre son los siguientes: 285 casos positivos diagnosticados; 223 pacientes recuperados, 36 casos activos; 1 fallecimiento por coronavirus; 25 casos en tránsito con egreso de Formosa y 35.016 test realizados a la fecha, con el 0,81% de positividad.En lo que respecta a los datos actuales de la situación sanitaria en la ciudad de Clorinda se detalló que se han diagnosticados 70 casos positivos a COVID-19, 4 de ellos permanecen activos; y 64 personas se encuentran en cuarentena.Según el informe expedido por la policía de Formosa, en las últimas 24 horas ingresaron 427 camiones de carga, se controló a 6.213 personas en la vía pública y a 4.217 vehículos. Se labraron 49 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y a 290 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Se judicializaron 2 ingresos irregulares judicializados, más seis contactos en estudio y se intervino en 5 fiestas privadas intervenidas.Además, desde el Consejo COVID, manifestaron que “Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia: A la fecha ingresaron a la provincia 10.984 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 1.831 personas, y ya han cumplido esta medida preventiva 14.147 personas”.Por otra parte, se hizo mención al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1033/20 del Poder Ejecutivo Nacional que fue publicado en el Boletín Oficial, en el que se prorrogan las medidas del distanciamiento social, preventivo y obligatorio para las provincias que tienen determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios, entre las cuales se encuentra Formosa.En este sentido, se subrayó que “en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación del riesgo, las autoridades provinciales podrán dictar normas con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus”; por lo que habiendo analizado el riesgo epidemiológico correspondiente, el Consejo COVID tomó la decisión de ratificar la vigencia de todas las medidas sanitarias dispuestas hasta la fecha para todo el territorio provincial, con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña.Sobre el final, las autoridades del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, lamentaron que no se pueda llegar a “algún alivio respecto al peligro que significó la pandemia durante todo el 2020”, ya que apareció una nueva cepa del virus en Europa, y alertaron que “las dificultades que se presentan para lograr una vacunación masiva, el aumento de casos y muertes producto de la segunda ola en tantos países muestran de que no podemos disminuir el alerta, ni los cuidados. El virus puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar”.Ante este escenario, y para cerrar, instaron a la comunidad formoseña a “ser muy responsables en cumplir las medidas sanitarias y los protocolos vigentes, porque con ello estaremos cuidando a las personas con quienes compartiremos la mesa navideña y de fin de año. La salud y la vida de nuestras familias lo valen”.